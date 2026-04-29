사진 제공 : 권민중(본인)

사진 제공 : 권민중(본인)

배우 권민중이 연극 ‘벚꽃동산’을 통해 오랜만에 무대에 올라 존재감을 드러내고 있다.권민중이 출연 중인 연극 ‘벚꽃동산’은 러시아 극작가 안톤 체홉의 4대 장막 중 하나로, 몰락해가는 귀족 가문과 변화하는 시대 속에서 상실과 기억을 마주하는 인물들의 이야기를 그린 작품이다. 이번 공연은 전훈 연출이 번역과 연출을 맡아 원작의 흐름을 살린 정통 방식으로 구현됐으며, 벚꽃동산의 지주인 귀족 라넵스까야가 외국에서 5년 만에 추억이 깃든 벚꽃동산에 돌아와 펼쳐지는 일화들로 이루어져 있다.지난 17일 첫 공연을 시작으로 무대에 오른 권민중은 벚꽃 영지를 지키려는 지주 라넵스까야 역을 맡았다. 극 중 라넵스까야는 사랑에 솔직하고 누구에게나 친절하며 여린 마음씨를 지닌 인물이다.권민중은 라넵스까야의 감정을 설득력 있게 전달하기 위해 독백 장면에 집중하며 섬세한 감정 전달에 공을 들였다는 후문이다. 인물의 선택과 감정을 단정적으로 해석하기보다 있는 그대로 받아들이는 방식으로 캐릭터의 입체감을 완성했다. 또한 이번 작품은 전훈 연출과의 세 번째 호흡으로 의미를 더한다. 권민중은 무대 위에서 인물의 현재를 살아내듯 표현하며 관객들의 호평을 얻고 있다.권민중은 “2026년 나만의 라넵스까야가 관객들에게 의미 있게 남았으면 좋겠다. 진심을 다해 준비했으니 많은 기대와 응원 부탁드린다”고 전했다. 무대로 돌아온 그가 이번 작품을 통해 어떤 깊이 있는 연기를 보여줄지 기대가 모인다.한편 권민중이 출연하는 연극 ‘벚꽃동산’은 오는 5월 31일까지 안똔체홉극장에서 관람할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr