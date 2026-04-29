아이유와 변우석이 MBC '21세기 대군부인'의 주연으로 활약하고 있다./사진제공=MBC

역사학자 심용환이 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'의 역사적 오류를 짚으며 대체 역사물로서의 가능성과 한계를 언급했다./사진=유튜브 채널 '현재사는 심용환' 화면 캡처

역사학자 심용환이 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'의 역사적 오류를 짚으며 대체 역사물로서의 가능성과 한계를 함께 언급했다.지난 28일 유튜브 채널 '현재사는 심용환'에는 '21세기 대군부인 드라마 속 역사 분석과 팩트 체크'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 심용환은 아이유와 변우석 주연의 '21세기 대군부인'을 바탕으로 작품 속 설정과 역사적 사실을 비교 분석했다.먼저 심용환은 "'21세기 대군부인' 같은 대체 역사물은 최근 웹툰이나 웹소설에서 인기 있는 트렌드다. 장점은 상상력의 확장으로, 정교한 근거를 바탕으로 하면 훨씬 세련된 작품이 된다"고 설명했다. 다만 궁궐 화재 장면과 일부 설정에서는 고증의 아쉬움이 있다고 짚었다. 왕의 탄신일 장면에서 궁녀 배치 역시 실제와 다르다고 언급하며 왕을 맞이하는 것은 문무내관의 역할이고 궁녀는 이후 내부에서 만나야 한다고 설명했다.주요 설정인 입헌군주제에 대해서는 현실적으로 가능성이 낮다고 봤다. 심용환은 "21세기 대한민국에서 입헌군주제가 이어져 오지 못한 이유는 슬프게도 조선 왕실이 망한 후 한 게 없기 때문이다. 영친왕은 일본 군복을 입고 앞잡이 역할을 했고, 이승만 박사가 해방 후 영친왕을 무시하는 듯한 구도의 사진도 있다. 영화 '덕혜옹주'는 민족주의적 감정으로 미화된 부분이 크지만 사실 덕혜옹주가 한 일은 거의 없다"고 꼬집었다.어린 왕을 대신해 이안대군(변우석 분)이 실세로 그려지는 설정에 대해서는 "가장 큰 오류다. 변우석이 주인공인데 어쩌겠나"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "역사적으로 불가능하다. 조선은 종친의 간섭을 철저히 막은 나라다. 세조의 배신 이후 종친에게 권력을 절대 주지 않았다. 흥선대원군도 왕권이 너무 취약했던 특수 상황에서 섭정했으나 최익현의 상소로 물러났다"라고 설명했다.드라마 속 호칭과 의복 표현에 대해서도 언급했다. 심용환은 "영감이나 대감은 관직의 범위를 나타내는 용어"라며 "드라마에서 종친이 관복 문양을 섞거나 용포를 풀어 헤치는 건 예법상 참수형 감이지만 디자인적 고민의 영역이라고 본다"고 말했다.분석을 마무리하며 그는 "'21세기 대군부인'은 냉정하게 말해서 일본 플롯에 영향을 받은 거다. 일본 애니메이션이나 영화, 소설에서 어마어마하게 쓰인 플롯이다"라고 평가했다. 이어 "'21세기 대군부인' 같은 작품은 고답적, 역사학적으로는 수준 낮아 보이는 대체 역사물일지 모르겠지만 새로운 대한민국적인 문화를 창조하는 흥미로운 실험이다. 앞으로 이런 작품이 많이 나와서 더 촘촘하고 창의적인 이야기를 만들면 좋겠다"고 강조했다.또 "경복궁, 한글, 이순신 등은 조선의 이야기지만 사실상 근현대사에서 우리가 재건하고 의미를 부여한 자산"이라며 대체 역사물이 새로운 문화 창작의 실험장이 될 수 있다는 점도 덧붙였다.'21세기 대군부인'은 현재 6회까지 방송됐으며 최고 시청률 11.2%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr