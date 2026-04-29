배우 강동원이 영화 '와일드 씽'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 강동원이 영화 '와일드 씽'에서 '댄스머신' 현우 역을 맡았다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 강동원이 영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)에서 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 리더이자 댄스머신 현우 역을 맡아 데뷔 23년 만에 색다른 모습을 선보인다.최근 공개된 '트라이앵글'의 'Love is(러브 이즈)' 뮤직비디오를 통해 화제를 모은 강동원이 영화 '와일드 씽'을 통해 데뷔 이래 가장 파격적인 연기 변신에 도전한다. '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.'전,란', '천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀', '브로커', '반도' 등 장르와 캐릭터를 넘나들며 존재감을 입증해 온 강동원이 '와일드 씽'의 현우 역으로 돌아온다. 무한 윈드밀과 헤드스핀이 주특기인 자칭 D.M '댄스머신'으로 비보이계를 주름잡던 현우는 트라이앵글로 데뷔 후 1년 만에 음악 프로그램 1위를 거머쥔 인물. 하지만 팀 해체 이후 현재는 낮은 인지도 속에 방송계를 전전하는 '생계머신'으로 살아가고 있다. 강동원은 빛났던 과거와 고단한 현실을 오가는 캐릭터의 변화를 입체적으로 그려내며, '검사외전'의 능청스러움과 '전우치'의 재기 발랄함을 능가하는 또 하나의 인생 캐릭터를 예고한다.스틸 속 강동원은 붉은색 재킷을 입고 무대 위에 선 채 강렬한 눈빛으로 손가락을 뻗는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 염색한 단발 헤어스타일과 카리스마 넘치는 표정이 시선을 사로잡는다. 또 다른 스틸에서는 호피 패턴 트레이닝복 차림으로 익살스러운 포즈를 취하고 있다. 자유분방한 스타일링과 장난기 가득한 표정에서 캐릭터의 유쾌한 매력을 엿볼 수 있다.강동원은 '댄스머신' 현우와의 싱크로율을 위해 5개월간의 고강도 안무 트레이닝을 거쳤다. 영화 속 퍼포먼스를 담당한 양욱 안무가는 "비보잉부터 힙합, '트라이앵글'의 안무까지 소화해야 할 분량이 상당했음에도, 오랜 기간 치밀한 트레이닝을 통해 리얼리티를 더해줬다. 특히 헤드스핀 등 고난도의 동작도 안정적으로 소화해내며 모든 스태프들의 감탄을 자아냈다"고 전했다. 손재곤 감독은 "모든 감독들이 한 번쯤은 강동원 배우를 주인공으로 작품을 구상했을 것"이라며 배우에 대한 애정을 표했다. 또한 "작품 전체를 보는 눈이 매우 정확한 배우다. 특히 영화의 음악, 안무, 스타일 전반에 적극적으로 아이디어를 내며 작품의 완성도를 높였다"며 깊은 신뢰감을 보여줬다.강동원의 활약은 영화 '와일드 씽'을 통해 오는 6월 3일 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr