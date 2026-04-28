사진제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'를 통해 숏폼 플랫폼 내 영향력을 확대하고 있다.글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡(TikTok)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 신곡 'REDRED'를 배경음악으로 사용한 영상은 28일 오후 1시 기준 46만 8000건을 기록했다. 지난 20일 곡 발표 이후 일평균 6만여 건의 게시물이 공유된 셈이다. 이는 챌린지 유행을 이끌었던 미니 1집 수록곡 'GO!'(고)와 'FaSHioN'(패션)의 현재 게시물 수인 52만 9000건, 54만 6000건을 빠르게 추격하는 수치다. 전작이 약 7~8개월에 걸쳐 달성한 지표를 단기간에 근접했다.인스타그램에서도 긍정적인 반응이 나온다. 'REDRED'는 지난 27일 오후 3시 기준 인스타그램 '인기 상승 오디오' 1위에 올랐다. 이 차트는 최근 3일간 릴스 사용량이 급증한 음원을 집계한다. 'REDRED'를 삽입한 영상 수는 28일 오후 1시 기준 1만 3000건이다. 여기에는 23일부터 26일 사이 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요 ON THE GO'에서 선보인 무대 영상 등이 포함됐다.유행의 중심에는 '팔랑귀 춤'이라 불리는 안무가 있다. 멤버 5인이 공동 안무가로 참여한 이번 퍼포먼스가 누리꾼들 사이 퍼지고 있다. 직접 창작한 음악과 안무가 호응을 얻으며 팀의 제작 역량을 나타내고 있다는 평가다.선배 아티스트들의 지원사격도 이어졌다. 25일 그룹 방탄소년단 제이홉이 개인 틱톡 계정에 공개한 'REDRED' 영상은 조회수 1500만 회를 돌파했다. 앞서 23일에는 정국이 인천국제공항 출국장에서 이 곡의 안무 동작을 취해 이목을 끌었다.한편, 코르티스가 직접 제작한 콘텐츠 역시 대중적 관심을 끌고 있다. 28일 오후 1시 기준 틱톡 내 'REDRED' 관련 숏폼 중 4건이 조회수 1000만 회를 넘어섰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr