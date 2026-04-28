배우 김태리(36)의 따라할 수 없는 아름다움이다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리(36)의 따라할 수 없는 아름다움이다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리(36)의 따라할 수 없는 아름다움이다.28일 매니지먼트mmm은 김태리의 패션 매거진 마리끌레르 5월호 비하인드를 공개했다.사진 속 김태리는 다양한 무드에 맞게 다채로운 매력을 발산하고 있다. 소파, 테이블, 현관, 엘리베이터 등 일상과 가까이 맞닿아 있는 공간 곳곳을 누비며 각기 다른 콘셉트를 자신만의 색깔로 해석하고 있다.김태리는 누구도 따라 할 수 없는 고급스러운 세련미를 보여주다가도 한순간 눈빛을 단단히 바꾸는 카리스마로 현장을 압도했다. 주변 공기의 밀도를 바꾸는 몰입력과 소화력은 찬사를 이끌었고, 그의 진가를 재확인시켜줬다.김태리와 함께한 더욱 다양한 순간은 마리끌레르 5월호에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr