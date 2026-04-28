‘가슴 수술만 1000만원’ 이소라, 코 성형까지 끝…튜닝했으니 맘껏 음주

‘돌싱글즈’ 이소라가 성형수술을 한 후 근황을 알렸다.최근 이소라는 코, 가슴 등 성형을 하고 나서 SNS 공구를 하며 지내는 모습을 게재했다. 영상 속 이소라는 소주를 마시며 봄 나들이에 나선 모습.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr