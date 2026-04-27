아이유, 투어스 한진/ 사진=텐아시아 DB, 플레디스 제공

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 한진 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 투어스 한진이 가수 겸 배우 아이유를 향한 팬심을 전했다.투어스(TWS, 신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투어스는 앞서 '앙탈 챌린지'로 SNS에서 좋은 반응을 얻었다. 이번에는 어떤 아티스트와 함께 챌린지를 찍을지 관심이 이어지는 가운데, 한진은 선배 가수 아이유를 향한 팬심을 내비쳤다. 한진은 "아이유 선배님의 노래와 드라마를 정말 좋아한다"며 "꼭 한 번 챌린지를 찍어보고 싶다"고 말했다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 숨김없이 고백하는 노래다. R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드에 그루비한 베이스와 독특한 코드 진행이 어우러져 트렌디한 감성을 배가한다. 도훈이 작사에 참여했으며, 솔직한 가사가 감상 포인트다.투어스의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr