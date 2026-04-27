배우 이장우-조혜원 부부가 밝은 근황을 전했다. 사진=조혜원 SNS

사진=조혜원 SNS

배우 조혜원이 남편 이장우와의 유쾌한 티키타가를 보였다.조혜원은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 조혜원이 이장우와 함께 한 해변가에서 영상을 촬영하고 있는 모습. 영상 상단에는 '시골살이 하더니 아저씨 다 된 남편'이라고 적혀 있었고, 이장우는 "4월 29일 '시골마을 이장우 시즌3'가 첫방송 된다"고 홍보했다.그러나 사전에 조혜원과 맞췄던 멘트와 다른지 조혜원은 당혹감에 이장우를 돌아봤고, 이장우는 천진난만한 웃음을 보이며 행복한 신혼 생활을 보여 눈길을 끌었다.한편 이장우-조혜원 부부는 2019년 방송된 KBS2 주말드라마 '하나뿐인 내편'에서 만나 연인으로 발전했다. 2023년 열애 인정 후 지난해 11월 결혼에 골인했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr