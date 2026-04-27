'은밀한 감사'에서 노기준 역을 맡은 배우 공명 / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'에서 노기준 역을 맡은 배우 공명 / 사진제공=tvN

배우 공명이 '은밀한 감사'에서 열연하고 있다.tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'의 첫 화가 케이블과 종편을 포함한 동시간대 시청률 1위를 차지하며 기분좋은 출발을 알린 가운데, 지난 26일 방송된 2화 역시 전국 가구 기준 평균 6.3% 최고 7.1%, 수도권 가구 기준 평균 6.7% 최고 7.7%를 기록했다.극 중 공명 노기준 역을 맡아 배우 신혜선과 완벽한 케미를 보여주며 웃음을 안겼다. 이날 방송에서는 감사 3팀으로 좌천된 후 첫 제보자에게 위협을 받고 쓰러지는 바람에 하루아침에 감사실 미소천사에서 해무 기절남으로 전락한 노기준의 수난이 공개됐다.갑작스럽게 집에 찾아온 박아정(홍화연 분)이 노기준의 전 연인이었다는 사실이 밝혀진 것은 물론, 지난번 비상계단에서의 키스 장면을 주인아(신혜선 분)가 목격했다는 것까지 드러나며 흥미가 배가됐다. 설상가상으로 노기준은 사내 커플들의 명당으로 지목된 본사 지하 주차장에서 잠복하던 중 감사 3팀을 벗어날 유일한 기회였던 김전무를 직접 적발하게 되면서 미래에 대한 희망마저 잃었다.결국 회식 자리에서 쌓였던 감정을 터뜨린 노기준은 주인아를 향해 울분을 쏟아냈고, 김전무를 통해 다른 부서로 가려고 했던 자신의 계획을 그가 이미 눈치채고 있었다는 것까지 알게 되며 깊은 좌절에 빠졌다. 끝내 퇴사를 결심한 순간, 노기준에게 '주인아 실장이 사내에서 부적절한 관계를 맺고 있다'는 제보 메일이 오며 분위기는 반전됐다.공명은 극 초반의 여유롭고 당당한 모습과 달리 점점 궁지에 몰리는 과정을 사실적으로 표현하며 웃음을 자아냈다. 특히 현실감 넘치는 연기와 다채로운 표정으로 상황에 따라 미묘하게 달라지는 감정을 디테일하게 표현해 극의 몰입도를 끌어올렸다. 탄탄한 연기력으로 '은밀한 감사'의 시청률 상승세를 이끌고 있는 공명이 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'은밀한 감사'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr