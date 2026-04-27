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그룹 AOA 출신 배우 설현이 휴가를 즐겼다.27일 설현은 "그녀의 주근깨를 사랑해요✨"라고 적었다. 공개된 사진 속 설현은 군살없는 탄탄한 바디라인을 뽐냈다. 또 자유롭게 휴식시간을 보내는 모습을 공개했다.앞서 설현은 AOA 활동 당시 한 통신사 광고 모델로 활동하며 무결점 몸매로 화제를 모으며 '뒤태 여신'이라는 타이틀을 얻은 바 있다.한편 설현은 JTBC 신작드라마 '인간X구미호' 출연을 앞두고 있다. 설현은 차기작에서 배우 전지현, 지창욱과 호흡을 맞출 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr