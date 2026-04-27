(왼) NEXZ의 유키 (오) 스트레이키즈의 아이엔/사진=텐아시아DB

그룹 NEXZ(넥스지)의 유키가 선배 그룹 스트레이 키즈의 아이엔에게 감동받은 일화를 전했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이그룹 NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 27일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 싱글 앨범 'Mmchk'(음츠크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 유키는 아이엔과 함께한 'Mmchk' 챌린지 촬영 비하인드를 공개했다. 그는 "아이엔 선배와 챌린지를 찍으면서 따뜻하게 말을 많이 해주시고, 안부도 세심하게 물어봐 주셨다"며 "컴백을 앞두고 있다고 하니 응원의 메시지를 건네주셔서 큰 힘이 됐다"고 말했다.이어 "촬영하면서 노래가 좋다고 해 주셔서 기뻤고, '유키 잘 가'라고 이름을 불러 주셔서 더 영광스럽고 기뻤다"며 "덕분에 많은 힘을 얻었다"고 덧붙였다.NEXZ는 Stray Kids 이후 약 6년 만에 JYP에서 선보이는 보이그룹이다. 이에 대해 세이타는 "데뷔 당시에는 그저 행복한 마음이 컸다"며 "선배들이 만들어둔 길을 잘 따라가면서도, NEXZ만의 색깔을 보여드리기 위해 멤버 모두가 열심히 노력하고 있다"고 밝혔다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Mmchk'를 비롯해 'HYPEMAN'(하이프맨), 'Mmchk (English Version)'까지 총 3곡이 수록됐다. 특히 멤버 토모야, 휴이, 유키가 작사에 참여해 눈길을 끈다. 그간 'Next Zeneration', 'Next To Me' 등에서 작사 역량을 쌓아온 NEXZ는 이번 앨범 전곡에 참여하며 '차세대 자체 제작 그룹’으로서의 가능성을 드러냈다.한편 NEXZ의 두 번째 싱글 'Mmchk'는 27일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr