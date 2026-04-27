오는 28일 방송되는 '하트시그널5' 3회 / 사진제공=채널A

오는 28일 방송되는 '하트시그널5' 3회 / 사진제공=채널A

'하트시그널5' 김민주가 김성민과 핑크빛을 그린다.오는 28일 방송되는 채널A '하트시그널5' 3회에서는 입주자 7인 박우열-김성민-김서원-정준현-김민주-정규리-강유경이 시그널 하우스를 벗어나 영종도로 떠나는 가운데, 김성민과 김민주가 한 차량에 동승하면서 설레는 기류를 형성하는 모습이 담긴다.시그널 하우스에서의 셋째 날, 여자 입주자들은 정문 앞에 주차된 의문의 차를 골라 탄다. 이때 김민주는 자신이 고른 차의 운전석에 김성민이 나타나자 만족의 입꼬리를 올리며 "뭔가 예상했다. 그럴 것 같았다"고 말한다. 앞서 김민주는 이틀 연속 김성민에게 문자를 전송하며 호감을 표현했는데, 이날 운명적인 차 데이트까지 하게 되자 설레는 미소를 감추지 못한다.달달한 분위기 속, 두 사람은 운전 중 자연스레 대화를 나눈다. 김민주는 "원래 환경에 적응 잘하는 편이라 생각했는데, 여기서는 잠도 안 오고 좀 힘들다"고 털어놓는다. 김성민은 "그래서 저는 (일기를) 적는다. 이곳에서의 상황을 먼저 적고, 그 후에 제 감정들을 쓴다"며 공감한다. 김민주는 고개를 끄덕이면서 "전 보통 한 번에 (사랑에) 빠지는 스타일이고, 그렇게 (이성을) 만나왔는데 이젠 그러기 싫다"고 달라진 속내를 밝힌다.김성민은 "전 보통 그런 감정이 들면 한번 누르고 본다. 이게 단순한 설렘인지, 좀 더 좋은 감정인지 모르니까"라면서 "혹시 (이성을 볼 때) 어떤 게 중요하냐? 첫인상? 어떤 건지 궁금해서"라고 묻는다. 김민주는 훅 들어온 질문에 당황해 "다 불어버릴 것 같다. 너무 치명적인 질문이나 직접적인 질문은 하지 말아 달라"며 장난스레 웃어넘긴다. 김성민을 향한 감정을 들킬까 봐 아예 철벽을 치는 김민주의 러블리한 모습에 김성민은 빵 터져 웃으며 "오케이, 무슨 말인지 알겠다"고 호응해 훈훈함을 안긴다.그런가 하면, 여자 입주자들은 차량 선택 순서를 놓고 가위바위보를 하는데, 여기서 정규리는 1등을 해 첫 번째 선택권을 갖게 된다. 정규리는 즉시 박우열의 차를 고르고, 박우열은 자신의 차에 정규리가 탄 것을 확인하자 "왜 이거 골랐어요? 제 차인 줄 알았어요?"라고 묻는다. 또한 "혹시 (여자 입주자들 중) 첫 번째로 고르셨냐?"라고 정곡을 찌르는 질문을 던진다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 연예인 예측단 로이킴은 "와 누나들 미치게 한다"라며 감탄한다.'하트시그널5' 3화는 28일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr