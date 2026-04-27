배우 하도권이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 하도권과 신성록이 '아니 근데 진짜!'에 출연했다. / 사진제공=SBS

배우 신성록이 "하도권이 아내에게 잡혀 살고 있다"고 폭로해 모두를 놀라게 한다.27일 방송되는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 하도권과 신성록이 출연해 티키타카 케미를 뽐낸다.이날 하도권은 "신성록이 가엾다"고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 리즈 시절, 무엇을 입어도 멋있었던 신성록이 이젠 종일 거울만 보며 외모를 신경 쓰는 모습이 가엾게 느껴졌다는데 이에 신성록은 "하도권은 너무 신경을 안 쓴다"며 반격해 웃음을 안긴다. 이어 하도권이 서울대 성악과 출신의 고학력자로 밝혀져 이목을 집중시킨다. 그는 나이트클럽에 놀러 갈 때면 비장의 카드처럼 학생증을 꼭 챙겨 다니며 매력 어필을 했다고 밝혀 웃음을 자아낸다.한편 신성록이 과거 신인이었던 하도권을 위해 드라마 씬 재촬영 기회를 마련해준 일화를 공개하며 셀프 미담을 쏟아낸다. 이에 하도권은 신성록의 종용으로 삭발까지 했지만 곧바로 작품에서 하차했던 일을 폭로하며 반격해 모두를 놀라게 한다. 그러자 신성록은 지지 않고 "그 계기로 차기작을 따내지 않았냐"며 맞받아쳤는데 여기에 지방 촬영 당시 하도권에게 숙식까지 챙겨줬던 일화를 덧붙이며 "직접 미담을 풀지 않으면 세상에 알려지지 않는다"고 너스레를 떤다.또한 신성록은 "하도권이 아내에게 잡혀 살고 있다"고 폭탄 발언을 던져 현장을 술렁이게 한다. 아내와 있을 때 유독 기가 죽어 있다는 하도권은 "아내에게 애교 많을 것 같다"는 의혹을 받자 "나도 집에서 큰소리칠 때가 있다"고 발끈해 웃음을 자아낸다.'아니 근데 진짜!'는 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr