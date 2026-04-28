[사진 제공 = 저스트 엔터테인먼트]

배우 서현우가 윤종빈 감독의 신작 넷플릭스 영화 ‘보통사람들’에 합류한다.넷플릭스 영화 ‘보통사람들’은 무소불위의 절대 권력자 전두환의 곁에서 '보통 사람'이라는 가면을 쓰고 더 높은 자리를 향해 나아가는 2인자 노태우와 그를 둘러싼 사람들의 이야기를 그린 작품이다. ‘범죄와의 전쟁’, ‘공작’, ‘수리남’ 등을 통해 현대사의 이면을 날카롭게 파헤쳐온 윤종빈 감독이 메가폰을 잡아 제작 단계부터 큰 기대를 모으고 있다.이번 작품에서 서현우는 서울지검 공안부 검사이자 노태우의 참모인 ‘박철웅’ 역을 맡았다. 그는 특유의 탄탄하고 흡인력 있는 연기를 통해 격동의 시대 권력의 핵심 속 참모의 모습을 입체적으로 그려내며 극의 몰입감을 극대화할 예정이다.최근 서현우는 대중과 평단의 찬사를 동시에 받으며 독보적인 존재감을 과시하고 있다. 인기리에 방영된 ENA 드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’에서 강렬한 빌런 검사 캐릭터를 완벽히 소화하며 '역대급 악역'이라는 호평을 이끌어냈고, 이어 ENA ‘클라이맥스’에 특별출연해 거물급 제작자로 또 한 번 파격적인 변신을 선보이며 천의 얼굴로서의 면모를 입증했다.특히 이번 작품은 손석구(노태우 역), 하정우(전두환 역), 지창욱(허학성 역), 현봉식(정호중 역) 등 내로라하는 연기파 배우들이 총출동해 기대를 모으고 있는 가운데, 서현우는 쟁쟁한 배우들과의 앙상블 속에서 자신만의 색깔이 담긴 ‘박철웅’을 완성하며 다시 한번 연기 정점을 찍을 것으로 보인다.한편, 넷플릭스 영화 ‘보통사람들’은 오직 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr