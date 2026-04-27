배우 하정우가 전두환으로 분한다./사진=소속사 제공

배우 손석구가 노태우으로 분한다./사진=소속사 제공

배우 지창욱이 허학성으로 분한다./사진=소속사 제공

배우 현봉식이 정호중으로 분한다./사진=소속사 제공

배우 서현우가 박철웅으로 분한다./사진=소속사 제공

넷플릭스가 윤종빈 감독의 새 영화 '보통사람들'의 제작을 확정하고, 화려한 캐스팅 라인업을 공개했다. 최근 삭발한 모습으로 화제를 모았던 하정우가 이 작품에서 전두환을 연기하며 파격 변신을 꾀한다. 하정우는 최근 차정원과 열애를 인정했지만, 결혼설에 대해서는 "아직 아니다"라고 부인한 바 있다.제59회 칸 국제영화제에 초청됐던 데뷔작 영화 '용서받지 못한 자'부터 전 세계의 사랑을 받았던 넷플릭스 시리즈 '수리남', 드라마 '나인 퍼즐'까지. 매 작품 밀도 높은 스토리텔링과 섬세한 연출로 평단과 대중의 뜨거운 지지를 받아온 윤종빈 감독이 넷플릭스와 다시 한번 손잡고 대한민국 현대사의 모순과 권력의 이면을 파헤친다.'보통사람들'은 무소불위의 절대 권력자 전두환의 곁에서 ‘보통 사람’이라는 가면을 쓰고 더 높은 자리를 향해 나아가는 2인자 노태우와 그를 둘러싼 사람들의 이야기다.영화 '범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대', '군도:민란의 시대', '공작' 등 강력한 위계와 계급이 지배하는 세상에서 살아남기 위해 발버둥 치는 사람들의 이야기를 그려왔던 윤종빈 감독은 이번에도 영화 '보통사람들'을 통해 대한민국 현대사를 배경으로 인간 군상들의 민낯과 그들의 생존 방식을 담아낼 예정이다. 시대의 공기를 다루고 캐릭터의 심리를 날카롭게 파고들었던 윤종빈 감독이 격동하는 현대사 속 권력을 향한 인간의 욕망을 어떻게 그려낼지 궁금증을 자아낸다.넷플릭스 시리즈 '살인자ㅇ난감', 'D.P.' 시즌1, 2와 드라마 '나인 퍼즐', '천국보다 아름다운' 등 다양한 장르의 작품에서 정형화된 틀을 깨부수는 연기로 호평 받아온 손석구가 만년 2인자 노태우를 연기한다. 자신의 이름과 행보보다 절대 권력자 전두환의 친구이자 영원한 2인자로만 기억되던 노태우가 마침내 오랜 꿈이던 1인자의 자리를 차지하기까지 그의 복잡하고 미묘한 내면을 드라마틱하게 보여줄 예정이다.신군부 독재 정권의 절대 권력자 전두환 역은 윤종빈 감독의 데뷔작부터 호흡을 맞추며 그의 작품 안에서 늘 강렬한 변신을 선보였던 하정우가 맡는다. 그간 전두환은 다양한 장르의 영화와 드라마를 통해 극화되었지만, 장르 불문 자신만의 독보적인 분위기를 뽐내온 하정우가 연기할 전두환 캐릭터에 대중들의 관심이 쏠리고 있다. 육군사관학교 동기로 만나 특별한 우정을 다지지만, 1인자와 2인자 사이의 복잡 미묘한 관계를 보여줄 손석구와 하정우의 만남 또한 기대를 모은다.여기에 넷플릭스 시리즈 '안나라수마나라', 영화 '리볼버', 드라마 '조각도시', '최악의 악' 등의 작품에서 액션은 물론 밀도 높은 감정 연기로 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 지창욱이 노태우가 눈엣가시처럼 여기는 육군사관학교 후배 허학성 역을 맡아 날 선 긴장감을 더한다.영화 '승부', 넷플릭스 시리즈 '애마', '수리남', '살인자ㅇ난감'의 현봉식이 노태우와 전두환의 동기이자 친구 정호중으로, 넷플릭스 영화 '84제곱미터', '로기완', 영화 '헤어질 결심'의 서현우가 서울지검 공안부 검사이자 노태우의 참모 박철웅 역을 맡아 흡인력 있는 연기로 몰입감을 높일 것으로 기대된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr