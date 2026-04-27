사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 콘돔 사업을 언급하며 자녀 조기 성교육을 강조했다.27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 UV 유세윤, 뮤지가 출연했다.이날 신동엽은 "유세윤이 유튜브 선구자잖냐. 15년 전부터 'SNL' 할 때 유튜브 보여주며 '세상이 바뀔 거'라고 했다"며 극찬했다. 이에 유세윤은 "내가 유튜브 어필할 때 동엽이 형은 종이 신문 봤다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.유세윤은 유튜브 이전 UCC 시절부터 영상으로 꾸준히 어필해 왔다. 신동엽은 "피 자체가 코미디언의 피더라. 유세윤 이용진은 천재다. 노력으로 되는 게 아니다. X 또라이"라며 "뮤지도 정말 알아주는 돌아이"라고 칭찬했다.유세윤은 신동엽과 함께한 아이폰 광고를 언급했다. 전 세계기 똑같은 영상이지만, 각 나라 언어로 더빙하는 시스템. 그는 "당시 코믹적인 내용이었는데, 섹시 코드가 있었다. '정말 대단해. 이만큼 커졌다고'라는 문구였다"고 회상해 폭소를 유발했다.신동엽은 "그런 캐릭터 덕분에 광고도 찍었고, 나는 이름 덕분에 '엽떡' 광고도 찍었다"고 전했다.정호철이 조심스럽게 신동엽의 사업 아이템인 '콘돔'을 언급하자, 신동엽은 "아이들에게도 어릴 때부터 콘돔의 중요성을 강조했고, '편의점 가면 아빠 콘돔이 있으니까 나중에 크면 쓰라'고 했다"고 밝혀 현장을 초토화시켰다.그러면서 "패키지에만 내 얼굴이 있는데, 콘돔 자체에 내 얼굴이 있는 줄 알고 안 쓰는 사람도 있더라"고 토로했다. 이에 유세윤은 콘돔 얼굴을 형상화한 몸짓으로 배꼽을 쥐게 했다.한편 신동엽은 2006년 선혜윤 MBC PD와 결혼했으며, 최근 딸 신지효 양의 서울대학교 사범대학 체육교육과(발레 전공) 합격 소식을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr