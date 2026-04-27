사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 손담비가 관리하는 이유를 밝혔다.27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 가수 겸 배우 손담비가 출연했다.이날 손담비의 등장에 이수지는 "예쁜 거 인정. 그런데 재미없게 생겼다"면서 "너무 종잇장 같다"고 마른 몸매를 지적했다.손담비가 "싱글 때보다 말랐다"고 고백하자, 이상민은 "사는 게 힘드냐"고 물었다. 그는 "안 힘들다고 할 수 없다"면서 "저 원래는 건강미 있는 사람이었는데, 아기 낳고 모든 게 쪼그라들었다"고 털어놨다.과거 50kg 수준을 유지했던 손담비는 "키가 168cm인데, 지금 46kg 정도 된다"고 말했다. 이어 "만삭일 때 67kg이었다. 21kg 정도 빠진 것"이라고 덧붙였다.이상민이 "육아가 힘드냐, 남편이 힘드냐"는 질문을 던지자, 손담비는 "여러 가지가 있다. 이사도 있고 밥을 잘 못 챙겨 먹었다. 많이 예민한 편"이라고 털어놨다.과거 'CF 퀸'이었던 손담비는 "광고 안 해 본 건 없다. 한 번에 최대 24개까지 해봤다"면서 "솔로라 (수익) 나눌 필요도 없었다"고 이야기했다. 그러면서 히트곡 '미쳤어' 때문에 "의자 하나를 8년 가지고 다녔다"고 회상해 웃음을 자아냈다.손담비는 최근 유튜브 채널을 통해 남편 이규혁과 딸의 일상을 공개하고 있다. 10개월 딸 해이를 낳고 완전 민낯 모습을 보인 그는 "사람들이 봐주길 바라는 마음이 있다"고 솔직하게 이야기했다.41세 나이에 첫 아이를 출산한 손담비는 "젊음을 엄청 사수 중이다. 원래 머리숱 많았는데 아이 낳고 진짜 많이 빠졌다. 출산 전과 같을 수 없다. 임신 전보다 많은 노력이 필요하다"며 두피, 피부, 몸매 관리 중이라고 밝혔다.임신 중 호르몬 변화로 생긴 편평사마귀 380개를 출산 후 레이저로 제거했다는 손담비는 "젊은 엄마들보고 경쟁심이 생기는 건 아니다. 다만, 아이가 컸을 때 '엄마가 좀 젊으면 좋겠다'고 생각할까봐.아이 때문에 신경 쓰이는 거"라며 "아이가 '엄마 왜 이렇게 늙었어?'라고 하면 상처 받을 것 같다"고 딸을 향한 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr