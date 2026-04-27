사진 = '문명특급' 유튜브 채널 캡처

사진 = '문명특급' 유튜브 채널 캡처

과거 요절하는 천재를 꿈꾸던 반항적인 락커 지망생에서 어머니와 온천 여행을 즐기는 다정한 효자로 거듭난 김재욱이 동료 배우 신혜선과 공명의 증언을 통해 촬영 현장을 압도하는 독보적인 관능미를 입증했다.스브스뉴스에서 제작하고 운영하는 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에서는 '신혜선이 생각하는 섹시함을 넘어선 사람 맞긴해 글킨해 (w. 신혜선, 공명, 김재욱)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '은밀한 감사'의 주역인 신혜선, 공명, 김재욱이 출연해 작품 안팎의 다채로운 비화를 공개했다. 출연진들은 섹시함의 근원을 두고 열띤 토론을 벌였으며 인성보다는 외모에서 기인하는 매력이 우선이라는 데 뜻을 모았다.특히 신혜선은 김재욱이 촬영 현장에서 단순히 걷는 동작만으로도 제작진의 탄성을 자아냈던 일화를 소개했다. 신혜선은 "카메라 감독조차 김재욱을 향해 섹시함을 넘어 야한 분위기가 느껴진다"고 극찬했음을 제보했고 공명 또한 해당 발언에 적극적으로 공감하며 김재욱 특유의 아우라를 치켜세웠다.강렬한 이미지와 달리 김재욱의 실제 일상은 지극히 건강하고 화목한 것으로 밝혀져 반전 재미를 선사했다. 과거 고등학생 시절 밴드 음악에 몰입해 요절하는 천재의 삶을 동경했던 김재욱은 "당시 화목한 가정이 오히려 콤플렉스였다"고 고백해 웃음을 자아냈다.신혜선은 김재욱이 매년 가족과 함께 김장을 하고 명절마다 귀가하는 성실한 면모를 지녔다고 전했으며 김재욱은 최근에도 어머니를 모시고 일본 후쿠오카로 쇼핑과 온천을 겸한 효도 여행을 다녀왔음을 밝혀 과거의 추구미와는 정반대인 평온한 삶을 가감 없이 드러냈다.김재욱은 본업인 연기 외에도 영화 수입업에 직접 뛰어들어 시네필로서의 전문성을 발휘하고 있는 근황을 전했다. 김재욱은 홍보를 위해 단골 카페를 대관해 영상을 촬영하고 직접 GV(관객과의 대화)를 진행하는 등 예산의 한계 속에서도 영화에 대한 남다른 애착을 보였다.이를 지켜본 신혜선은 감성이 훌륭하다며 찬사를 보냈고 김재욱은 능력이 닿는 선에서 최선을 다하고 있다며 겸손한 반응을 보였다.한편 신혜선은 과거 연애 프로그램에 회의적이었으나 드라마 '웰컴투 삼달리' 촬영 당시 감정 몰입을 위해 '환승연애'를 시청하며 해당 프로그램의 진정성에 깊이 공감하게 된 사연을 덧붙여 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr