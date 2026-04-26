사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 안효섭이 배우로 성장하는 과정과 '케이팝 데몬 헌터스' 성공에 대한 생각을 전했다.26일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 안효섭은 배우로 자리 잡기까지의 과정과 작품에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.이날 안효섭은 대선배 한석규에게 감사한 마음을 전했다. 앞서 배우 은퇴까지 고민했던 그는 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부2' 출연으로 터닝 포인트가 됐다고 전했다.안효섭은 "한석규는 좋은 어른이다. 아버지 같은 어른이었다"면서 "연기 고민을 하면, '연기 계속할 거야? 어차피 계속 할 건데 왜 걱정하냐'고 해주셨다"면서 "그 말이 큰 위로가 됐고 시야가 넓어졌다"고 말했다.그러면서 "그 이후로는 단기적인 결과보다 길게 보는 시각이 생겼다. 멘탈 관리가 정말 중요하다는 걸 깨달았다"고 덧붙였다.최근 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행으로 주목받은 안효섭은 "물론 재미있었지만, 이렇게 잘 될 줄은 몰랐다"고 솔직한 마음을 드러냈다.특히 안효섭은 드라마 '사내맞선'에서 선보인 영어 연기를 본 메기 강 감독이 캐스팅한 케이스다. 그는 "그때 느낀 게 '그래서 뭐든 열심히 해야 하는구나'였다. 기회는 언제 어디서 올지 모른다"고 강조했다.정재형이 "아이돌 연습생도 했고, 영어도 하고, 무슨 세계관이냐. 다 연결되어 있다"고 말하자, 안효섭은 "지금까지 해온 모든 경험이 연결돼 지금의 결과로 이어진 것 같다"면서 "모든 경험은 결국 의미가 있다. 꾸준히 노력하는 게 가장 중요하다고 생각한다"고 이야기했다.한편, 안효섭은 "연기를 하고 싶었는데, 연예인의 삶이 함께 따라오는 게 부담이었다"고 털어놨다. 이어 "두 가지가 분리되지 않는 현실이 힘들었는데, 결국 팬들의 사랑을 받아들이게 됐다. 그 사랑 덕분에 계속할 수 있었던 것 같다"며 고마움을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr