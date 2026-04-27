사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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'냉장고를 부탁해' 배우 고수가 '잘생김 망언'을 남겼다.

26일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 고수, 이종혁이 출연했다.

이날 고수는 "셰프들 볼 수 있어서 너무 영광이다. 솔직히 꿈만 같다"면서 "제 냉장고가 조촐한데, 기대가 된다"고 출연 소감을 전했다.

별명이 '고비드'(고수+다비드상)일 정도로 자타공인 '걸어 다니는 조각상'인 고수는 "저한테 잘생겼다고 하는 말은, 인사치레로 하는 말 아니냐"는 대기실 발언이 폭로돼 눈길을 끌었다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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고수는 "잘생겼다는 말은 '좋아 보인다' 같은 인사치레 아니냐. 그 이상으로는 생각하지 않는다"고 강조했다. 그의 망언에 MC 김성주는 "본인이 잘생겼다고 생각 안 하냐"고 물었고, 고수는 "워낙 잘생기고 멋진 분들이 주변에 많다"고 이야기했다.

세수한 뒤 '나 오늘 괜찮은데' 생각도 하지 않는다는 고수는 "셀카는 예전에 찍었는데, 포기했다. 500장 찍어야 한 장 건지니까"라고 토로해 웃음을 안겼다.

고수의 어린 시절부터 대학 졸업사진까지 '변천사'가 공개됐고, 셰프들은 어릴 때부터 완성된 외모와 매 순간이 리즈인 비주얼에 감탄했다. 그는 "본명이 고수다. 할머니가 지어주셨다"면서 "제가 활동을 쉬어도 채소 고수 덕분에 잊혀지지 않는다. 실제로 고수 좋아한다"고 너스레를 덜었다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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한편, 고수의 냉장고가 공개됐다. 현재 관리 중이라는 그는 "아침, 저녁으로 새싹 채소에 닭가슴살 먹는다"면서 "원래 라면 3봉지 먹는다. 예전에는 살 빼는 게 쉬웠는데, 지금은 5kg 빼는데 3주 걸린다"고 토로했다.

"아내의 반찬이 없어서 아쉽다"는 MC들의 말에, 고수는 "아내가 한식, 중식, 이탈리아 음식 다 잘한다. 햄버거, 피자 먹고 싶다고 하면 좀 있다가 직접 만들어준다. 아이들과 저는 가끔 외식도 하고 싶은데, 아내가 다 해주니까 외식이 미뤄진다"며 행복한 고민을 자랑했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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