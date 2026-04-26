배우 김희원과 박보영이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 박보영과 김희원이 6년 전 열애설 비하인드를 밝혔다./사진='핑계고' 방송 화면 캡처

배우 박보영과 김희원이 6년 전 열애설 비하인드를 밝혔다./사진='핑계고' 방송 화면 캡처

배우 박보영과 김희원이 6년 전 열애설 비하인드를 밝혔다./사진='핑계고' 방송 화면 캡처

배우 박보영과 김희원이 6년 전 열애설 비하인드를 밝혔다.24일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '금빛 우정은 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 유재석은 디즈니+ 시리즈 '골드랜드'의 김희원, 이광수, 박보영을 게스트로 맞아 이야기를 나눴다.박보영은 6년 전 이슈 된 '19살 연상' 김희원과의 열애설을 떠올렸다. 그는 김희원과 친한 사이였다며 함께 지방에 있는 친한 감독을 만나러 갔고, 식사도 하고 시간을 보냈던 상황을 설명했다. 이어 "(김희원과) 둘이 논 것처럼 된 거다. 이광수도 원래 가는 거였는데 못 갔다"고 덧붙였다.박보영은 "열애설이 처음에는 SNS에 올라왔다. 친구가 보내줘서 웃긴다고 넘겼다. 그러다가 기사가 나더라"라며 "저희 아빠에게 많이 전화가 가더라. '형 보영이 남자친구 나이가 너무 많다' 이랬다더라"고 당시를 떠올렸다.또 "아닌 건 아니라고 말해야겠다 싶었는데 그때 내가 회사를 옮기는 과정에 있어서 해명해 줄 소속사가 없었다"고 털어놨다. 이어 "창구가 없어서 김희원에게 전화했더니 엄청 아파서 '몰라' 이러길래 끊었다. 사경을 헤매는 목소리였다"고 말해 웃음을 자아냈다.박보영은 팬카페에 해명 글을 올렸다고 밝혔다. 그는 "전체 공개로 글을 썼다. '제가 다 컸나 봅니다'라고 쓰고 선배님과 좋은 선후배 관계이고 친구라고 했다. 내 첫 열애설이었다"고 설명했다.김희원 역시 당시를 회상했다. 그는 "태어나서 이렇게 많은 연락은 처음이었다. 대표가 계속 전화해서 받았더니 공식 입장을 내야 한다더라. '아니라 그래. 이게 공식이야' 했다"고 말해 웃음을 더했다. 이어 "열애설이 나도 안 믿는 분위기였다. 처음에 문자가 '장난하냐?', '너 죽인다' 이런 반응이 오더라"라고 덧붙였다.이광수는 "셋이 식당을 갔는데 둘만 찍혔더라"라며 당시 찍힌 사진을 언급했고, 박보영은 "계산하겠다고 서로 누가 내냐 이런 거였다. 감독님은 뒤에 빠져 있었다"고 설명했다. 이에 김희원은 "포즈가 딱 그거다. '제가 낼게요' 했을 때 제가 '비켜' 하던 거였다"고 거들었다.박보영은 열애설 이후 오히려 두 사람 사이가 잠시 어색해졌다고 털어놓기도 했다. 그는 "우리 진짜 친했는데 그거 때문에 1년 연락을 안 하더라. 갑자기 화가 났다. 전화해서 '요즘 연락 안 하는 게 그 이유냐'고 했더니 미안해서 연락 못하겠다고 하더라. 우정이 이거밖에 안 되는 게 더 화가 난다고 했다"고 말했다. 그러면서 여전히 친하게 지내고 있다고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr