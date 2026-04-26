사진=문지인 유튜브

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배우 문지인이 시험관 실패와 유산을 딛고 자연임신에 성공한 과정을 털어놨다.26일 유튜브 채널 '지인의 지인'에는 문지인♥김기리 부부가 Q&A 형식으로 관계의 시작부터 임신 과정, 시험관 시술 경험까지 가감 없이 이야기했다.최근 문지인은 자연임신 성공 사실을 알리며 "오는 8월 출산 예정"이라고 밝혔다. 김기리와 결혼 3년 차인 그는 "8월에 만나게 될 생명이와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었다. 이후 조금 긴 기다림의 시간이었다"며 유산 경험도 고백했다.문지인은 '시험관 시술 실패 후 극복 방법'을 묻자 "못 이겨냈다. 그래서 때려쳤던 것 같다"며 "힘들 걸 예상하고 시작했는데, 임신이 쉽지 않은 상황이었다. 자연임신, 인공수정, 시험관까지 다 해봤다. 이겨내는 게 아니라 버티는 것"이라고 털어놨다.반복되는 실패와 검사, 주사 부작용은 육체적 고통을 넘어 심리적 압박까지 동반한 상황에 문지인은 "배에 6번째 주사를 맞고 토를 할 정도로 힘들었다", "실패 후 생리와 함께 찾아오는 감정이 더 괴로웠다"는 고백으로 현실적인 고통을 고스란히 드러냈다.김기리 역시 "옆에서 지켜보는 것도 쉽지 않았다. 해줄 수 있는 게 없어서 더 답답했다"고 털어놨다.자연임신을 위한 관리 방법도 공유됐다. 김기리는 "정자 건강을 위해 뜨거운 샤워나 열선 시트를 피했다"며 "생각보다 작은 습관이 영향을 줄 수 있다"고 강조했다.문지인은 시험관 시술 실패 후 자연임신에 성공했던 배우 홍지민의 추천으로 한의원을 찾았다고 밝혔다. 그는 "치료 후 생리통이 크게 개선됐다. 체질에 맞는 관리와 순환 개선, 짧은 디톡스가 도움이 된 것 같다"고 전했다.이어 "유산했을 때도 자연임신이었는데, 자연임신이 됐던 장소는 다 해외였다"며 환경 요인에 대해서도 언급했다.부부는 삶의 가치관에 대해서도 솔직하게 털어놨다. "돈보다 중요한 건 회복탄력성, 감사, 자존감"이라며 "어려움이 와도 다시 일어나는 힘이 더 중요하다"고 강조했다."아기 태명은 '생명'"이라고 밝힌 문지인은 '아기 성별' 질문에 "젠더리빌 콘텐츠에서 공개하겠다"고 답하며 기대감을 높였다.한편 문지인-김기리 부부는 2024년 5월 결혼해 지난달 임신 소식을 알렸으며, 최근 괌으로 태교 여행을 다녀왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr