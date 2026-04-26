사진=유튜브 '요정재형'

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'요정재형' 안효섭이 JYP 연습생 시절 데뷔가 무산됐던 당시를 솔직하게 털어놨다.26일 유튜브 채널 '요정재형'에는 배우 안효섭이 출연해 과거 아이돌 연습생 시절과 데뷔 실패 경험을 가감 없이 전했다.이날 안효섭은 캐나다에서 성장한 배경을 언급하며 "어릴 때부터 부모님이 겸손해야 한다고 강조하셨다"며 "사람들이 좋아해 주실수록 더 중심을 잡아야겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "붕 뜨지 않으려고 계속 스스로를 점검하는 편"이라고 덧붙였다.안효섭의 연예계 시작은 '아이돌'이었다. JYP 연습생으로 발탁돼 한국에 들어온 그는 당시를 떠올리며 "비행기 티켓 받고도 사기 아닌가 생각했다"면서 "처음엔 신기했고 경험이라고 생각해서 겁 없이 시작했다"고 말했다. 하지만 시간이 흐르면서 상황은 달라졌다.안효섭은 "음악을 정말 좋아하는데, 그걸 계속 반복하면서 하다 보니까 오히려 싫어질 수도 있겠다는 생각이 들었다"며 "그래서 음악은 취미로 남겨야겠다고 결심했다"고 털어놨다.JYP 연습생 탈락 당시를 떠올린 안효섭은 "제가 잘 못해서 잘린 것도 있다"면서 "저였어도 잘랐을 것 같다"고 냉정하게 평가했다. 이어 "노래는 어떻게든 될 것 같았는데 춤이 정말 어려웠다"고 솔직하게 고백했다.가장 힘들었던 순간은 부모님에게 전화를 걸었을 때였다. 안효섭은 "처음으로 울면서 '아버지 죄송합니다'라고 말했다. 저를 믿고 한국에 보내주셨는데 기대를 저버린 것 같았다"고 털어놨다.특히 안효섭은 "그 당시에는 이 경험이 인생의 오점처럼 느껴져서, 데뷔 후 4~5년 동안은 이 이야기를 꺼내는 것도 싫었다"면서 "지금 돌이켜보면 너무 귀중한 경험이었다. 그때의 실패가 없었으면 지금의 선택도 없었을 것 같다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr