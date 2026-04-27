이미지 크게보기 사진 = MBC ‘소라와 진경’

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‘소라와 진경’ 모델 겸 방송인 이소라와 홍진경이 15년간 멀어졌던 이유를 솔직하게 꺼냈다.26일 첫 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’에서는 두 사람이 15년이라는 긴 공백 끝에 다시 마주하는 모습이 그려졌다.이날 홍진경은 과거 가까웠던 모임을 떠올리며 입을 열었다. “다들 아시겠지만 친한 언니들 모임이 있었다. 돌아가신 (최)진실 언니도 계셨고, 영자 언니, 정화 언니, 소라 언니, 선희 언니, 그리고 막내인 저까지 자주 모였다”고 말했다.이어 “다들 큰일을 많이 겪으면서 지치기도 했다. 사이가 나빠서라기보다 각자 아픔이 있었고, 정확한 이유는 모르지만 자연스럽게 멀어졌던 것 같다”고 털어놨다.이소라 역시 같은 시간을 떠올렸다. 그는 “그때는 우리 모두가 힘든 시기였다. ‘잠시 이 자리에서 벗어나고 싶다’는 생각이 들던 때였다”고 담담하게 말했다.오랜 시간이 흐른 뒤 다시 만나는 것에 대한 감정도 전했다. 제작진이 15년 만의 재회를 묻자 홍진경은 “기분이 오묘하다”며 말을 잇지 못했고, 이소라는 “짠할 것 같다. 눈물이 날 것 같다”고 덧붙였다.이날 방송에서는 그동안 각자의 시간 속에서 겪어온 변화도 함께 공개됐다. 이소라는 오랜만에 만난 홍진경을 보며 복잡한 감정을 드러냈다.홍진경은 “그 사이 결혼도 하고 아이도 낳고, 암 투병도 하고, 이혼도 했다”며 15년을 돌아봤다. 이어 “항암을 6번 했다”고 덧붙이며 힘들었던 시간을 언급했다.난소암 투병 당시를 떠올리며 그는 “항암은 첫 번째와 마지막이 제일 쉽다. 중간, 특히 세 번째와 네 번째가 가장 힘들어서 삶을 포기하고 싶을 정도였다”고 고백했다. 그러면서도 “지금은 건강하다. 완치했다”고 밝히자, 이소라는 “너무 애썼다 진경아”라고 따뜻하게 말했다.또 이소라는 고 최진실의 자녀 환희와 준희를 오랜 시간 챙겨온 홍진경을 언급하며 그 이유를 물었다.이소라는 “환희랑 준희를 계속 챙기는 게 대단하다”고 말했고, 이에 홍진경은 “자주 만나지는 못했지만 처음부터 꾸준히 하자는 생각으로 시작했다”며 조심스럽게 입을 열었다.그는 “늘 애들 옆에 있으려고 했다. 무슨 일 있어도 그 아이들이 찾아올 수 있게”라고 말해 감동을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr