이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

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‘흑백요리사’ 정지선 셰프가 아들의 한달 용돈 씀씀이를 듣고 경악했다.26일 방송된 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선이 아들과 깊은 대화를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 정지선의 아들 우형군은 13살의 나이에 174cm라는 폭풍 성장을 보여줘 눈길을 끌었다.이들 모자는 식사를 하며 용돈에 관한 이야기를 나눴다. 정지선은 “(아들이) 주식에 관심도 많고, 나름 공부도 하더라”고 언급했다.우형 군은 “아빠한테 5천 원을 줘서 시작했는데 첫 종목으로 현대차를 샀는데 그때 너무 떨어져서 팔았는데 2만 원 벌었다”며 재밌어서 계속하고 있다고 밝혔다.이어 우형 군은 “이후 한화오션 사서 15만 원 수익이 났고, 삼성중공업에도 투자를 했다”고 말했다.정지선은 학교 공부를 잘해야 주식을 할 수 있는 거다고 쓴소리를 했다. 이에 아들은 벌고 있다고 맞섰고, 이어 용돈에 관해서도 모자는 팽팽하게 대립했다.정지선은 “용돈이 한 달에 5만 원인데 30만 원을 소비하냐”고 물었고, 우형 군은 “29만 원 썼다”고 답했다.이를 들은 MC 전현무가 “용돈을 제한해야 할 것 같다”고 하자 정지선은 "5살 때부터 통장을 만들어줬고 그때부터 모았다. 모자란 돈은 주식으로 메꾸고 있다”고 말해 놀라움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr