홍진경이 후배에게 팩폭을 들었다./사진제공=MBC

홍진경이 후배에게 팩폭을 들었다./사진제공=MBC

1977년생 홍진경이 1995년생 현직 톱모델 정소현의 냉혹한 평가를 받는다.MBC 새 예능 ‘소라와 진경’은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램. 26일 첫 방송에서는 이소라와 홍진경을 돕기 위해 대한민국 모델계를 이끄는 ‘월드클래스’ 후배들이 총출동한다.이날 방송에서 C사의 뮤즈 신현지를 비롯해, 글로벌 브랜드 G사의 오프닝을 장식한 정소현, 그리고 안재형, 김호용 등 현직 글로벌 톱모델들이 등장한다. 이들은 대선배들의 아름다운 도전을 응원하기 위해, 파리 패션위크의 최신 트렌드와 현장 꿀팁을 전수하는 특급 가이드로 나설 예정. 첫 만남에 50대 나이에도 20대 현역 시절과 다름없는 완벽 라인을 유지해온 두 선배의 자기 관리에 감탄을 쏟아낸다.실전은 다르다. 본격 워킹 연습이 시작되자 현장에는 팽팽한 긴장감이 감돈다. 일일 워킹 선생님으로 나선 모델 정소현은 “워킹이 올드하다”는 팩폭을 투하, 이소라와 홍진경을 당황케 한다. 예상치 못한 후배의 냉정한 분석에 울컥한 홍진경이 “너는 나이 안 먹을 줄 아니?!”라며 토로, 현장을 ‘웃픔’으로 물들였다는 후문이다.후배 모델 정소현이 “요즘 시대의 워킹은 속도감이 핵심”이라며 시범을 보이자, 이전과는 완전히 달라진 호흡에 이소라와 홍진경이 멘붕에 빠진다. 달라진 트렌드와 시대차를 극복하기 위한 두 레전드의 특훈에 기대가 모인다.수십 년 만에 다시 하이힐을 신고 워킹에 나선 이소라와 홍진경은 첫 연습부터 예상치 못한 한계에 부딪히며 쉽지 않은 출발을 알린 바. 과연 두 사람이 다시 무대 위에 설 수 있을지, 나아가 파리 패션위크라는 꿈의 무대에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr