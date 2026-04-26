사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

아이유가 배우 변우석과 함께한 MBC '21세기 대군부인' 비하인드 컷을 공개했다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "6화 비하인드 자고 일어났더니 자가한테 액기스 사진들 한 발 늦었다.."라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 아이유는 변우석과 함께한 모습이다. 아이유는 꽃 장식으로 둘러싸인 한옥 형태의 배경 앞에 서서 어깨가 드러나는 연한 톤의 드레스를 입고 변우석과 나란히 서 있다. 드레스의 얇은 시스루 소재가 자연스럽게 겹쳐지며 부드러운 실루엣을 만들고 변우석은 금장 장식이 더해진 블랙 제복 스타일 의상을 입고 곧은 자세로 서 있어 두 사람의 대비되는 분위기가 한 화면 안에서 조화를 이룬다.이어진 사진에서 아이유는 같은 장소에서 고개를 살짝 기울이며 한 손을 들어 보이는 동작을 취하고 있다. 변우석은 같은 자리에서 시선을 정면으로 유지하며 서 있고 한옥 기와와 꽃 장식이 어우러진 배경이 그대로 이어지며 전체적인 분위기를 유지한다.다른 사진에서 아이유는 요트 내부 좌석에 앉아 양팔을 넓게 펼친 채 눈을 감고 있다. 밝은 조명이 켜진 공간에서 니트 가디건과 레이스 스커트를 매치한 차림이 부드러운 분위기를 만들고 뒤쪽으로 보이는 선체 구조와 조명이 함께 어우러진다. 이어진 사진에서 아이유는 창가 옆 좌석에 앉아 한 손으로 얼굴을 가볍게 받친 채 시선을 옆으로 두고 있다. 연보라색 원피스를 입고 작은 핸드백을 손에 들고 있으며 실내 벽면과 창문이 함께 보이는 공간에서 차분한 표정이 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "아이유를 너무너무 사랑해요" "두분 예뻐요" "항상 기다려져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼치는 중이다. '21세기 대군부인' 6회 시청률은 수도권 11.3%, 전국 11.2%, 2054 5.9%를 기록하며 수도권과 2054 기준 토요일 전체 프로그램 1위에 올랐다. 전국 및 2054 시청률은 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)에게 “하고 싶은 거 다 하세요”라고 말하는 장면은 분당 최고 13.4%까지 치솟았다. 또 아이유는 1989년생 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr