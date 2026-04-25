사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

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'불후의 명곡' 김대호가 MBC 복귀 가능성을 언급하며 솔직한 속내를 드러냈다.25일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'은 '아나운서 가족 특집'으로 MBC 아나운서 출신 프리랜서 김대호가 출연했다.이날 KBS 아나운서 출신 방송인들이 현실적인 고충을 토로했다. 김선근은 "지금 이 순간에도 후회하고 있다"며 퇴사 이후의 어려움을 털어놨고, 김현욱 역시 행사와 수입 문제를 언급하며 공감했다. 특히 가장 그리운 것으로 "월급과 상여금"을 꼽아 웃픈 현실을 드러냈다.하지만 김대호의 반응은 달랐다. 그는 "저는 살만하다"며 여유로운 태도를 보였다. "MBC에서 다시 받아준다면 갈 거냐"는 질문이 나오자 그는 잠시도 망설이지 않고 "제가 가야죠"라고 답해 눈길을 끌었다.김선근이 "신입 아나운서로라도 돌아가고 싶다"고 말한 것과 달리, 김대호는 여유 있는 태도로 받아들여 대비를 이뤘다. 이를 본 김현욱은 "김선근은 간절함이고, 김대호는 금의환향 느낌"이라고 정리해 폭소케 했다.퇴사 1년 차 프리랜서 생활 중인 김대호는 최근 방송과 광고, 다양한 예능 출연으로 꾸준한 활동을 이어가고 있는 만큼 여유가 묻어나는 반응이었다.김대호는 함께 출연한 가족을 향한 애정도 드러냈다. 어머니 유춘자 씨는 아들에 대해 "요즘 지인들을 만나면 아들을 잘 키웠다고 칭찬을 많이 듣는다"며 흐뭇함을 드러냈다. 다만 "그렇게 잘난 아들이 왜 장가를 못 가는지 모르겠다"며 현실적인 고민도 덧붙였다.김대호 역시 결혼에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다. 그는 "사주를 봤는데 결혼 운이 아예 없는 건 아니라고 하더라"며 "지금 43살인데 50세 전까지는 결혼 운이 있다고 한다. 그 이후에는 힘들 수 있다고 하더라"고 털어놨다.이어 어머니를 향한 진솔한 고백도 이어졌다. 김대호는 "세상에서 제일 미운 존재가 엄마였다"고 솔직하게 털어놓으며 "밖에서 좋은 감정은 다 쓰고 집에 가면 못된 감정만 남아 있었다. 그런데 그 미움을 받아줄 수 있는 존재가 엄마뿐이라는 걸 알게 된 순간, 그게 사랑이었다는 걸 깨달았다"며 가족애를 드러냈다.한편 김대호는 MBC 아나운서 출신으로 퇴사 이후 프리랜서로 전향해 활발한 방송 활동을 이어가고 있으나, 그가 속한 원헌드레드는 최근 태민, 이무진, 이승기, 그룹 비비지, 엑소 첸백시, 더보이즈 등이 전속계약 해지를 요구하며 혼란을 겪고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr