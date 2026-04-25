배우 박희순이 아이들의 꿈을 응원한다./사진제공=매니지먼트 시선

배우 박희순이 아이들의 꿈을 응원한다./사진제공=매니지먼트 시선

2015년 박예진과 결혼한 배우 박희순이 아이들의 꿈을 응원한다.23일, 매니지먼트 시선 측은 "박희순이 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스의 '꿈지원대사'로 위촉되어 뜻깊은 나눔 활동에 함께하게 됐다"고 밝혔다.굿네이버스 '꿈지원대사'는 아이들의 꿈과 미래를 응원하고 건강한 성장을 지원하는 앰배서더로, 굿네이버스의 다양한 나눔 활동에 참여하게 된다.이번 위촉은 박희순과 굿네이버스의 오랜 인연을 바탕으로 이뤄져 의미가 남다르다. 박희순은 그간 해외 아동 1:1 결연 캠페인 '커넥트 – 우리가 결연하는 이유'에 직접 참여하며 꾸준히 나눔을 실천해 왔다. 그는 평소 이어온 나눔의 손길을 공식적으로 확장, 더 많은 이들의 관심을 독려하는 선한 영향력을 펼칠 것으로 기대를 모은다. 또한 박희순은 아이들을 응원하는 취지에 깊이 공감해 흔쾌히 뜻을 함께하기로 했다는 후문이다.위촉 소식과 함께 공개된 이미지 속 박희순은 독보적인 분위기로 눈길을 사로잡는다. 그는 특유의 깊이 있는 눈빛으로 신뢰감을 형성하는가 하면 부드러운 미소로 온기를 전한다. 작품에서 보여준 강렬하고 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 매력으로 보는 이들의 마음을 훈훈하게 물들였다.장르 불문한 열연으로 대중들의 큰 사랑을 받는 박희순은 '꿈지원대사' 활동을 통해 의미 있는 행보를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr