모델 신현지가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

모델 신현지가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

모델 신현지(39)가 결혼한다.25일 연예계에 따르면 신현지는 오는 26일 서울 모처에서 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다. 극비리에 스몰웨딩을 준비해온 만큼 예식이 임박할 때까지 관련 소식이 널리 알려지지 않았던 것으로 전해졌다. 결혼식은 가까운 가족과 지인들만 참석한 가운데 소규모로 진행될 예정이다.1996년생인 신현지는 2013년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아4' 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 해외 유명 모델 에이전시 IMG와 계약을 맺고 데뷔 시즌 프라다와 미우미우 쇼에 오르며 단숨에 주목받는 신예 모델로 떠올랐다.2020 F/W 시즌에는 동양인 최초로 지지 하디드, 모나 투가드와 함께 샤넬 메인 쇼 클로징을 장식했고, 2023 F/W 시즌에는 샤넬 오트 쿠튀르 패션쇼 클로징을 단독으로 맡으며 화제를 모았다. 모델 활동뿐 아니라 예능에서도 존재감을 자랑했다. '피의 게임2'에 출연해 색다른 매력을 보여준 데 이어 '강심장리그', '라디오스타', '살롱드립' 등에 출연하며 입담과 예능감을 뽐냈다.송혜교와 블랙핑크 제니의 절친으로도 알려진 신현지는 '길바닥 밥장사', '진서연의 NO' 등 다양한 예능에 출연하며 활동 반경을 넓혀왔다. 최근에는 tvN 새 패션 서바이벌 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 레이블 리더로 출연을 예고하며 활발한 행보를 이어가고 있다. 커리어와 사랑 두 마리 토끼를 모두 잡은 신현지가 인생 2막을 어떻게 열어갈지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr