'전지적 참견 시점'이 채널 '숏박스'의 주역 엄지윤의 메가 히트 콘텐츠, '장기연애' 시리즈의 대장정을 마무리하는 역대급 스케일의 결혼식 현장을 찾아간다./사진=MBC 제공

'전지적 참견 시점'이 채널 '숏박스'의 주역 엄지윤의 메가 히트 콘텐츠, '장기연애' 시리즈의 대장정을 마무리하는 역대급 스케일의 결혼식 현장을 찾아간다./사진=MBC 제공

'전지적 참견 시점'이 채널 '숏박스'의 주역 엄지윤의 메가 히트 콘텐츠, '장기연애' 시리즈의 대장정을 마무리하는 역대급 스케일의 결혼식 현장을 찾아간다.오늘(25일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 395회에서는 387만 구독자 '숏박스'의 주역 코미디언 엄지윤과 김원훈의 '장기연애' 콘텐츠 결혼식부터 뒷이야기까지 공개한다. 이번 예식은 때마침 만우절이라는 날짜와 절묘하게 맞물려 가짜와 진짜의 경계가 더욱 묘하게 얽힌 가운데, 오전에는 콘텐츠 촬영용 예식을, 오후에는 팬들을 초청한 실제 예식을 올리며 '하루에 결혼식만 두 번'이라는 기상천외한 일정으로 진행돼 흥미를 자극한다.무엇보다 이번 방송의 최대 관전 포인트는 콘텐츠와 현실이 뒤섞인 '세계관 대혼란'이다. '장기연애' 세계관 속 어머니 랄랄과 나보람이 결혼식에 등장한 가운데, 엄지윤과 김원훈의 실제 양가 부모님들까지 모두 참석해 묘한 긴장감과 웃음을 자아내기 때문. 게다가 남편 김원훈의 '실제 아내'가 객석에서 이 과정을 흥미롭게 지켜봤다고 전해져, 참견인들조차 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.축하 사절단도 역대급이다. 오전 촬영용 예식에는 10CM 권정열이 등장하는가 하면, 실제 예식에선 이수근의 사회를 시작으로 유재석과 신동엽의 축전 영상이 이어진다고. 더불어 어머니 랄랄과 나보람, 드레스이모 박세미에 정승환, 폴킴, 헤이즈까지 대한민국 대표 개그맨과 가수들이 총출동해 현장의 열기를 더한 것. 가짜 결혼식임에도 불구하고 실제 예식보다 더 화려한 라인업과 촘촘한 구성은 팬들을 위한 숏박스의 애정을 실감케 한다.시종일관 유쾌하던 현장은 예식 막바지 엄지윤과 김원훈, 그리고 조진세가 '진짜 눈물'을 터뜨리며 감동으로 물든다. 세 개그맨은 무명 시절부터 지금의 387만 구독자를 만들기까지 곁을 지켜준 팬들 앞에서 벅차오르는 감정을 주체하지 못한다고. 엄지윤은 "가짜 결혼식인데 왜 눈물이 나는지 모르겠다"고 말하면서도, 팬들의 응원에 진심을 담아 감사 인사를 전한다.웃음과 감동, 그리고 세계관 완성의 정점을 찍은 숏박스 '장기연애' 콘텐츠의 화려한 피날레 결혼식 비하인드는 오늘(25일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr