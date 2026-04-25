'세개의시선'이 몸을 살리고 죽이는 '산소'에 대해 파헤친다./사진제공=SBS

'세개의시선'이 몸을 살리고 죽이는 '산소'에 대해 파헤친다./사진제공=SBS

SBS 지식 건강 예능 '세 개의 시선'이 세계적으로 유명한 동굴 벽화와 관련된 학자들의 흥미로운 이야기부터, 약 24억 년 전 지구 역사상 가장 큰 사건 중 하나로 꼽히는 산소 대폭발 사건까지 세 가지 시선으로 풀어낸다.오는 26일 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 가정의학과 전문의 서명원, 약사 장세경이 함께 몸을 살리고 죽이는 '산소'에 대해 파헤친다.산소는 흔히 '양날의 검'이라고 표현된다. 우리가 쓰는 금속이 시간이 흐른 뒤 색이 변하는 것을 본 적이 있을 것이다. 청동 거울과 자유의 여신상, 국회의사당 지붕 역시 원래는 금빛과 붉은 빛을 내고 있었다. '세 개의 시선'에서는 이러한 변화의 이유를 '산화 현상'으로 설명하며, 이 과정이 우리 몸과도 밀접하게 연결되어 있음을 짚는다.보통 우리가 들이마신 산소의 약 1~3%는 활성산소로 전환된다. 활성산소는 반응성이 매우 강해 통제가 어렵고, 세포를 공격하는 성질을 가진 산소다. 우리가 하루에 사용하는 산소는 약 500리터인데, 이중 약 15리터가 세포를 공격하는 형태인 활성산소로 변한다는 것이다.통제 어렵고 공격적약사 장세경은 활성산소가 지속적으로 증가하면 노화뿐 아니라 당뇨, 심혈관 질환, 신경퇴행성 질환까지 영향을 줄 수 있음을 경고하며 "통제 어렵고 공격적"이라고 지적한다.배우 김석훈과 아나운서 소슬지는 생명 유지에 필수적인 존재라고만 생각했던 산소가 오히려 생명을 위협할 수 있다는 사실에 주목하며, 관련 질문들을 하나씩 짚어 나간다.보이지 않는 산소와의 전쟁 속에서 우리 몸을 지키는 방법을 탐구하는 '세 개의 시선' 42회는 이날 오전 8시 35분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr