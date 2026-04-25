이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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가수 겸 배우 아이유가 배우 유수빈, 이연과의 깊은 우정을 전해 화제를 모으고 있다.24일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에는 유수빈이 게스트로 출연한 가운데, 아이유와 이연이 함께 등장해 눈길을 끌었다.세 사람은 한강에서 함께 시간을 보내며 자연스러운 모습을 보였다. 한강 산책로를 걸으며 대화를 나누는가 하면, 유수빈이 아이유와 이연의 사진을 직접 찍어주기도 했다.사진을 확인한 아이유는 “다리 진짜 길어 보인다”며 만족스러운 반응을 보였다.이어 운동기구가 있는 공간으로 이동한 세 사람은 가벼운 운동도 함께했다.아이유가 기구에 올라섰지만 힘을 제대로 쓰지 못하는 모습을 보이자, 이를 지켜보던 유수빈은 “근육이 있어야 오래 산대. 인중에 땀이 너무 많이 났다”고 말해 웃음을 자아냈다.이날 방송에서는 세 사람이 가까워지게 된 계기도 언급됐다. 유수빈은 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’을 통해 인연을 맺은 뒤 서로 자주 만나는 사이가 됐다고 밝혔다.유수빈은 “1~2주에 한 번씩 만남을 이어가고, 1박 2일로 제주도 여행을 다녀오기도 했다”고 전했다.이야기를 나누던 중 아이유는 두 사람을 향한 고마운 마음을 털어놨다. 그는 “우리 엄마, 아빠가 외할아버지 장례식장에 와서 너무 고맙다고 했다. 내 친구들 중 유일하게 둘이 와준 거다”고 말했다.이어 아이유는 “너희가 (장례식장에) 한걸음에 와줘서 감동받았다. 그때 둘 다 초콜릿을 챙겨왔더라. 상주들에게 필요했던 거라 큰 힘이 됐다”고 덧붙여 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr