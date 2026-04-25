이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 박서진이 ‘갑상샘암 의심’ 어머니의 긴급 수술 소식에 충격을 받았다.25일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 연락이 두절된 부모님을 찾아 긴급히 고향 삼천포로 향한 박서진, 효정 남매의 이야기가 그려졌다.이날 박서진은 “며칠 전부터 (부모님이) 연락을 안 받더라”며 며칠째 전화를 받지 않는 부모님과 형 때문에 극도의 불안감을 느꼈다고 털어놨다.일도 손에 잡히지 않아 동생 효정과 함께 박서진은 결국 삼천포로 내려갔다.박서진은 어렵게 연결된 형으로부터 “어머니가 병원에 입원했다”는 충격적인 소식을 듣게 된 것.특히 어머니가 과거 갑상샘암 의심 소견을 받은 데 이어, 최근 혹이 커져 조직 검사까지 진행하게 됐다는 소식이 전해졌다.담당 의사는 어머니에게 “혹 절제 수술을 하려면 전신 마취가 필요하다”고 말했고, 스튜디오에서 이를 지켜보던 박서진은 “임파선 전이 위험도 있다고 하더라”며 걱정을 내비쳤다.어머니는 긴급 수술을 통해 혹 제거 수술을 마쳤고, 병원으로 달려간 박서진은 병실에 누워 있는 어머니를 보자마자 참아왔던 감정을 터뜨렸다.그는 속상하고 불안한 마음에 “죽고 나서 관에 들어가면 연락할 거냐”, “이럴 거면 인연 끊고 살자. 나는 가족 없다”고 독한 말을 쏟아냈다.박서진은 “엄마가 누워있는 걸 보니까 많이 답답했다”고 토로했고, MC 이요원은 “서진이 생각해서 말씀 못하신걸 거다. 사람들 앞에서 노래해야하는 아들의 직업을 생각해서 그러신 걸거다”고 속상해하는 어머니의 마음에 공감을 표했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr