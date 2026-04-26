바쁘디 바쁜 쑥패밀리의 집 공사 작업기가 꿀잼 수치 한도를 초과했다./사진=tvM 방송 화면 캡처

바쁘디 바쁜 쑥패밀리의 집 공사 작업기가 꿀잼 수치 한도를 초과했다./사진=tvM 방송 화면 캡처

바쁘디 바쁜 쑥패밀리의 집 공사 작업기가 꿀잼 수치 한도를 초과했다./사진=tvM 방송 화면 캡처

바쁘디 바쁜 쑥패밀리의 집 공사 작업기가 꿀잼 수치 한도를 초과했다.지난 24일(금) 방송된 tvN '예측불가[家]' 7회에는 쑥패밀리가 김숙(50)의 깜짝 소개팅 상대이자 게스트 일꾼 최홍만(45)과 함께 귤 농장 품앗이부터 쑥하우스 공사장까지 눈코 뜰 새 없는 노동을 하며 풍성한 볼거리와 재미를 전했다.이날 김숙은 자신 몰래 소개팅을 준비했다는 송은이의 말을 따라 멤버들과 한 귤 농장에 도착했다. 귤 농장에서 이들을 기다리고 있었던 소개팅 상대는 바로 최홍만이었고, 송은이는 사실 소개팅을 빙자(?)해 쑥하우스의 일일 공사 인력으로 그를 섭외하고자 하는 큰 그림을 그리고 있었다. 때문에 쑥패밀리는 최홍만이 있던 귤 농장의 일을 먼저 도운 후 최홍만을 쑥하우스 공사장에 데려가기로 했다.본격적인 품앗이 노동이 시작되자 멤버들은 냉탕과 온탕을 오가는 조교 최홍만의 감독(?)하에 귤 20 바구니 따기에 돌입했다. 일을 하며 갓 딴 귤을 하나씩 맛보던 멤버들의 감탄이 이어진 가운데 최홍만이 김숙에게 손수 귤을 까주는 것은 물론 같이 셀카를 남기는 등 알콩달콩한 기류를 이어가 흥미진진함을 불러일으켰다.귤 농장에서의 작업을 마친 쑥패밀리와 최홍만은 쑥하우스로 이동해 마지막 이엉 이기 작업을 하게 됐다. 멤버들의 기대 속에서 본격적으로 일손 돕기의 시동을 건 최홍만은 큰 키와 독보적인 파워를 이용해 단숨에 작업을 척척 해냈다. 지붕 밑에 달린 매듭을 사다리도 없이 푸는가 하면 단번에 새와 줄을 필요한 곳으로 던져 올려 모두에게 뜨거운 환호를 받았다.최홍만의 활약으로 작업을 마무리한 쑥패밀리는 얼마 후 다시 제주를 찾아 또 다른 공사를 이어갔다. 도배 작업에 자신만만해하던 김숙과 송은이는 함께 초배지를 붙이기 시작하자마자 티격태격했다. 생각보다 만만치 않은 난이도에 헤매던 둘은 유독 열정 넘치는 의견 충돌로 빵 터지는 현실 절친 바이브를 보여줬다.김숙은 집 공사에 이은 마당 조경 공사를 앞두고 회식을 주최해 멤버들과 의욕을 끌어올리는 시간을 가졌다. 이 특별한 시간을 위해 '이모카세'로 '흑백요리사'에 출연했던 김미령 셰프가 등판, 쑥패밀리를 위해 직접 정성 가득한 식사를 준비해 눈길을 사로잡았다. 남다른 비주얼에 들뜬 마음을 내비친 멤버들은 폭풍 먹방을 펼쳐 침샘을 자극했다.서울에서 다시 만난 김숙, 송은이, 이천희는 조경 디자이너와의 미팅도 나섰다. 김숙의 추구미가 가득 담긴 야외 조경 구성안이 공개되자 쑥패밀리는 설렘을 감추지 못했다. 뿐만 아니라 언젠가 송은이의 결혼 파티를 이곳에서 열어주고 싶다고 밝혀 더욱 근사해질 야외 공간, 그리고 쑥하우스의 완공을 더욱 기다려지게 했다.쑥하우스 마당에서 정체를 알 수 없는 의문의 물건이 발견되면서 이들은 또 한 번 예측 불가의 상황에 놓이게 됐다. 만일 이 물건이 역사적 가치가 있는 유물이라면 공사를 중단해야만 하는 상황. 엄습한 불안감 속 과연 쑥하우스의 앞날은 어떻게 될지 관심이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr