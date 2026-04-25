사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

지난해 66억 원 상당의 삼성동 아파트를 매입해 화제가 된 인플루언서 아옳이의 눈부신 미모가 시선을 끈다.최근 아옳이는 자신의 인스타그램에 "꼬모 트레메쪼호텔 여기도 너무 내스타일이어서 감동의눙물"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 아옳이는 대리석 테이블 앞 의자에 앉아 다리를 가지런히 모은 채 몸을 살짝 기울이고 손끝을 들어 올린 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 하늘색 톤의 단정한 투피스와 진주 느낌의 버튼 디테일이 더해진 상의가 차분한 분위기를 만들고 주변에는 샴페인 잔과 물병, 그리고 층층이 놓인 디저트가 정리된 채 놓여 있어 공간 전체에 여유로운 티타임의 흐름이 이어진다.뒤편으로는 커튼과 창문, 클래식한 조명의 스탠드와 원목 가구가 배치되어 따뜻한 색감의 실내 무드를 완성하고 있다. 이어 다른 사진에서는 창가에 앉아 손에 작은 카드를 들고 내려다보며 미소를 띤 모습이 포착된다. 창문 너머로 보이는 초록빛 나무와 거리 풍경이 유리창을 통해 부드럽게 스며들고 테이블 위에는 얼음이 담긴 와인 버킷과 잔, 디저트 스탠드가 그대로 놓여 있어 장면의 디테일을 더한다.또 다른 사진에서 아옳이는 큰 창문 앞에 서서 몸을 살짝 틀어 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 바깥으로 보이는 나무와 햇빛이 창틀을 따라 들어오며 밝은 자연광이 인물을 감싸고 의상의 깔끔한 실루엣과 함께 전체적인 분위기를 한층 더 또렷하게 만든다. 마지막 사진에서 아옳이는 원목 테이블과 작은 스탠드 조명이 놓인 공간 옆에 앉아 손을 무릎 위에 모은 채 차분히 시선을 옆으로 두고 있는 모습이 이어진다. 테이블 위에는 오렌지 컬러의 케이스와 카드가 놓여 있고 창밖으로는 푸른 물빛과 산이 어렴풋이 보이며 실내와 외부 풍경이 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "공듀님" "너무 예뻐" "눈부시게 너무나도아름답습니다" "예쁘네용" "사진들도 다 인생사진이네요" 등의 반응을 보였다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이며 지난해 서울 강남구 삼성동 한 아파트를 66억 원에 매입해 화제가 됐다. 아옳이가 거주하는 아파트는 현재까지 대표적인 강남의 최고가 아파트로 꼽히고 있다. 최고 높이 46층, 3개동, 449세대 규모 단지로 전용면적 145.04㎡~269.41㎡의 대형 평형 위주로 이뤄져 있다. 방송인 전현무와 배우 권상우, 손태영 부부 등이 거주하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr