사진 = 최미나수 인스타그램

사진 = 최미나수 인스타그램

사진 = 최미나수 인스타그램

사진 = 최미나수 인스타그램

'솔로지옥' 출연자 최미나수가 힙한 패션을 선보이며 비주얼 자랑을 이어갔다.최근 최미나수는 자신의 인스타그램에 "M for ?"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최미나수는 햇빛이 강하게 내리쬐는 야외에서 붉은 컬러의 반팔 니트 상의를 입고 네이비 컬러 스커트를 매치해 선명한 대비를 만들어낸다. 자갈이 깔린 바닥 위에 서서 한쪽 다리를 살짝 들어 올린 채 신발을 손으로 잡고 균형을 잡는 모습이 자연스럽게 이어지며 회색 니삭스와 블랙 슈즈가 더해져 단정하면서도 캐주얼한 무드를 완성한다. 손에는 블랙 가방을 들고 있고 시선은 아래로 떨어뜨린 채 부드럽게 흐르는 헤어와 함께 차분한 분위기를 보여준다. 이어 다른 컷에서는 바람에 머리카락이 흩날리는 순간을 그대로 담아내며 정면을 응시하는 눈빛이 또렷하게 살아난다.또 다른 사진에서는 낮은 각도에서 카메라를 내려다보는 구도로 촬영되어 하늘을 배경으로 시원한 개방감이 강조되고 손에 쥔 가방이 화면 가까이 배치되며 입체적인 구도가 만들어진다. 이어지는 컷에서는 무릎 위에 턱을 살짝 올린 채 카메라를 바라보며 미소를 띠고, 파란 하늘과 함께 간단한 이모지 요소가 더해져 가볍고 자유로운 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "언니 레드 잘 어울려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "힙하다" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "마이퀸" 등의 반응을 보였다.앞서 '솔로지옥5'에서 활약한 최미나수는 2021년 미스코리아 선 출신이자 세계 4대 미인대회인 '미스 어스'에서 한국인 최초로 우승을 차지했던 최미나수는 이번 프로그램에서 자신에게 일편단심을 보여준 이성훈과 최종 커플이 되며 유종의 미를 거뒀다. 최미나수는 "앞으로도 저의 다채로운 모습을 많이 보여드리고 성장하는 모습도 기대해달라"라며 향후 행보에 대한 기대를 당부했다.이가운데 최미나수는 새 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연한다. 한편 최미나수는 지난 1월 '솔로지옥5'에서 이성훈과 최종 커플이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr