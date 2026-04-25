'♥이종석' 질투하겠네…'대군부인' 아이유, '♥변우석'과 투샷 공개

사진 = 아이유 인스타그램

아이유가 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 함께 호흡을 맞추는 배우 변우석과 투샷을 공개했다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "싹싹 긁어모은 5회 비하인드 드디어 6부인가.. .. .."라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 아이유는 변우석과 함께 한 모습이다. 아이유는 베이지 톤 의상을 입은 변우석과 나란히 가까이 붙어 앉아 서로 얼굴을 마주한 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 살짝 찡그린 얼굴로 시선을 주고받는 순간이 포착되며 두 사람 사이의 자연스러운 호흡이 느껴진다. 이어 다른 사진에서는 카메라를 향해 나란히 얼굴을 맞댄 채 부드러운 미소를 띠고 변우석은 손으로 브이 포즈를 더하며 편안한 분위기를 만든다.또 다른 사진에서는 아이유가 카메라를 정면으로 바라보며 머리 위에 집게핀을 꽂은 상태로 또렷한 이목구비를 드러내고 블랙 재킷을 어깨에 걸친 채 플라워 패턴 원피스를 매치해 차분하면서도 세련된 이미지를 완성한다. 이어 전신이 담긴 컷에서는 동일한 스타일링으로 작은 블랙 백을 들고 벽면 앞에 서 있으며 단정한 실루엣과 함께 절제된 분위기가 공간과 자연스럽게 어우러진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "벌써부터 너무 기대되네요" "아웅 귀여워라" "두분 너무 보기 좋아용" 등의 반응을 보였다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼치는 중다. '21세기 대군부인' 5회 시청률은 수도권 10.9%, 전국 10.6%, 2054 4.3%를 기록, 요일 대비 상승한 수치로 수도권과 전국, 2054 모두 금요 프로그램 전체 1위를 석권하는 트리플 크라운을 달성했다. 또 아이유는 1989년생 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr