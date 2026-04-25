사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

사진 = 11기 순자 인스타그램

SBS Plus와 ENA의 인기 예능 '나는솔로' 11기에서 찬송가를 불러 화제가 된 순자가 결혼 소식을 알린 가운데 웨딩 드레스 자태를 자랑했다.최근 순자는 자신의 인스타그램에 "평생치 꾸꾸꾸 몰빵한 날"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 순자는 플라워 장식이 더해진 화이트 웨딩드레스를 입고 풍성한 부케를 두 손으로 들며 카메라를 바라보고 있다. 레이스와 비즈 장식이 어우러진 드레스 실루엣이 자연스럽게 퍼지며 단아한 분위기를 강조하고 길게 내려오는 베일이 뒤로 흐르듯 이어지며 우아한 인상을 더한다.이어진 사진에서 순자는 화이트 드레스를 입고 부케를 가슴 앞으로 모은 채 카메라를 응시하며 은은한 미소를 짓고 있다. 머리에 리본 형태의 장식이 더해진 베일이 얼굴 옆으로 퍼지며 부드러운 분위기를 만들고 주변에 보이는 식물 잎 사이로 시선이 모이며 단정한 비주얼이 강조된다.다른 사진에서 순자는 넓게 퍼지는 드레스를 입고 창가에 앉아 한 손으로 턱을 가볍게 받친 채 시선을 옆으로 두고 있다. 연한 색감이 섞인 드레스가 바닥 위로 자연스럽게 펼쳐지며 부드러운 질감을 드러내고, 창 밖으로 보이는 녹지와 어우러져 차분한 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서 순자는 야외에서 베일을 얼굴 위로 살짝 올린 채 한 손으로 천을 잡고 고개를 숙인 자세를 취하고 있다. 플라워 디테일이 더해진 드레스와 손에 든 부케가 어우러지며 자연 속에서 조화로운 분위기를 만든다.앞서 순자는 자신의 인스타그램에 결혼 소식을 직접 알리며 예식 날짜를 오는 9월로 예고한 바 있다. 당시 순자는 "평생 같이 놀 사람 찾았습니다"며 "드디어 찾았나 내 사랑"이라는 글을 남기며 예비 남편을 향한 애정을 드러냈다. 순자의 예비 신랑은 1995년생 동갑내기로 행정고시 출신 5급 공무원으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr