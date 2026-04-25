가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. / 사진=JTBC '아는 형님'

가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. / 사진=JTBC '아는 형님'

가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. / 사진=JTBC '아는 형님'

가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. / 사진=JTBC '아는 형님'

가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다.25일 밤 9시에 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 고음으로 가요계를 평정한 가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 출연한다. 이들은 시원하게 뻗는 가창력과 넘치는 예능감으로 형님 학교를 사로잡을 예정이다.이날 방송에서는 고음 가수들이 동료 가수들과의 일화를 공개해 눈길을 끈다. 먼저 김종서는 "옛날에는 내 자리를 노리는 가수들이 많았다", "내 노래 'Epilogue'도 나와 비슷한 이미지의 김경호를 견제하기 위해 발매했다", "솔직히 김경호가 성가셨다"고 털어놔 웃음을 자아낸다.이어 임정희는 "빅마마 이영현과 같은 실용음악 입시 학원 출신", "이영현은 휘트니 휴스턴, 나는 머라이어 캐리였다"며 특별한 인연을 밝힌다. 또 "고등학생 시절 서문탁 선배님의 음원 가이드 기회를 이영현에게 뺏긴 적 있다"고 덧붙이며 선의의 경쟁을 펼쳤던 에피소드를 전한다.고음 가수들의 남다른 재능과 관련된 이야기도 이어진다. 강균성은 "저음 노래는 부르기 어려워 노래방에 가면 키를 끝까지 높여 불렀다", "저음과 중음을 내는 것이 더 어려워 연습을 많이 하고 있다"고 밝힌다. 웬디는 "어렸을 때부터 목청이 좋았다", "부모님을 부를 때도 왜 그렇게 소리를 지르냐는 말을 들었다"고 전해 웃음을 더한다.또한 김재환은 '워너원'으로 함께 활동했던 박지훈의 유행어 '내 마음속에 저장'을 고음 버전으로 선보여 시선을 사로잡는다. 이를 본 형님들은 "이걸로 광고도 들어올 수 있겠다"며 깜짝 놀랐다고 해 더욱 기대를 모은다.25일 밤 9시, JTBC '아는 형님'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr