바타와 지예은이 연인 사이임을 공식적으로 인정했다./사진=SNS 갈무리

'런닝맨'에서는 순간의 선택으로 희비가 엇갈리는 가운데, 힌트를 차지하기 위한 멤버들의 치열한 경쟁이 펼쳐진다./사진제공=SBS

26일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 순간의 선택으로 희비가 엇갈리는 가운데, 힌트를 차지하기 위한 멤버들의 치열한 경쟁이 펼쳐진다.이날 방송에서는 팔자 좋은 코스를 차지하기 위해 멤버들이 힌트 획득에 사활을 건다. 특히 서로를 향한 애정을 점토로 표현하는 미션에서 예술혼을 불태우며 열정을 쏟아냈으나, 시간이 지날수록 결과물은 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러가며 현장을 폭소케 했다. 하하의 작품을 본 멤버들은 "800회 그만두고 싶나", "인터넷 방송이야?"라며 격한 반응을 보인 가운데, 특히 양세찬을 표현한 작품이 단연 시선을 사로잡는다. 이를 본 양세찬은 경악을 금치 못하다가도, '지예은 열애설에 입 댓 발 나온 양세찬'이라는 작품명에 묘한 만족감을 내비쳤다. 하지만 그 과정에서도 씁쓸한 기색을 감추지 못하는 모습으로 보는 이들의 웃음을 자아낼 예정이다.'구 썸남'의 속마음을 아는지 모르는지 지예은은 남자친구와의 설레는 썸 에피소드를 풀어내며 분위기를 달군다. 이를 듣던 지석진은 과거 '밀크쉐이크' 안무 연습 당시를 회상하며 "내가 이런 예쁜 사랑에 한몫했다"라고 뿌듯함을 표했다. 하지만 지예은은 지석진의 눈치 없는 행동을 폭로해 그를 당황하게 했다는데 '막내' 지예은의 열애설에 신난 멤버들의 질문 공세가 이어지자, 지예은은 처음 손잡던 날의 회상부터 애칭까지 솔직하게 털어놓으며 사랑꾼 면모를 자랑했다.앞서 지예은과 교제 중인 바타는 열애설이 나오자 환승 연애 의혹에 휩싸였지만 "6년간 교제한 사실이 없고 전 연인과는 3년 전 결별했다"며 루머를 전면 부인했다.과연 이날 지예은이 사랑과 행운, 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을지, '팔자 좋은 날'을 꿈꾸는 멤버들의 '팔자 따라 무한 적립' 레이스는 26일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr