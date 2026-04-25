사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

배우 김재원의 상남자다운 화보가 팬들의 마음을 설레게 하고 있다.최근 김재원은 자신의 인스타그램에 사진 두 장을 게시해 눈길을 끌었다.사진 속 김재원은 블랙 가죽 재킷과 어두운 톤의 티셔츠를 매치한 채 벤치에 앉아 있다. 한쪽 손으로 턱을 가볍게 짚은 자세에서 자연스럽게 고개를 숙이며 깊은 생각에 잠긴 듯한 표정을 보인다.이어진 사진에서는 같은 자리에서 고개를 들어 카메라를 바라보며 또렷한 눈빛을 드러낸다. 단정하게 넘긴 헤어와 깔끔한 피부 표현이 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "매력적이야" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "진짜 드라마 잘 보고 있어요" "너무 잘생겼어요" 등의 댓글을 달았다.한편 2001년생인 김재원은 1991년생 여배우 김고은과 현재 tvN '유미의 세포들3'에서 열연 중이다. 김재원은 극중 김유미(김고은 분)와 로맨스를 그리는 연하남 신순록(김재원 분) 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr