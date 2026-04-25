그룹 플레어 유(FLARE U)가 인트로덕션 필름을 공개하며 청춘 서사의 서막을 제대로 열었다./사진=FNC

그룹 플레어 유(FLARE U)가 인트로덕션 필름을 공개하며 청춘 서사의 서막을 제대로 열었다./사진=FNC

그룹 플레어 유(FLARE U)가 인트로덕션 필름을 공개하며 청춘 서사의 서막을 제대로 열었다.소속사 FNC엔터테인먼트는 오늘(25일) 0시 공식 SNS를 통해 플레어 유의 인트로덕션 필름을 게재했다.경쾌한 피아노 연주로 포문을 열며 설렘을 자극한다. 이어 최립우는 어딘가로 외출할 준비를 하고, 강우진은 케이크를 직접 만드는 모습을 보여준다. 이 과정은 좌우로 분할된 화면에 나란히 담기다가 두 사람이 함께하는 순간, 하나의 화면으로 합쳐진다. 이는 지난해 9월 말 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 시작된 인연이 하나의 팀으로 이어진다는 것을 상징적으로 보여준다.마침내 최립우와 강우진은 데뷔 파티를 즐기는 듯한 분위기 속에서 귀여운 케미스트리를 자랑한다. 특히 케이크를 비롯한 아기자기한 오브제는 따뜻하고 청량한 무드를 배가시킨다. 여기에 소년미를 극대화한 스타일링과 콘셉트, 빛나는 비주얼이 더해져 이목을 집중시킨다.앞서 플레어 유는 지난 24일 팀명과 로고 트레일러 영상을 오픈하며 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 팀명 플레어 유는 각자의 색과 온도를 가진 두 사람이 함께할 때 더 선명하게 빛나며, 그 빛은 U(You), 즉, 팬과 함께할 때 가장 완전해진다는 뜻을 내포하고 있다. 인트로덕션 필름까지 베일을 벗으며 데뷔 기대감을 끌어올린 이들이 앞으로 어떤 음악과 퍼포먼스로 팬들을 만날지 관심이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr