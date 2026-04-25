'80세' 선우용여, 명품 매장서 '일시불' 긁었다…"돈 써도 기분 좋아"

선우용여가 여주 아울렛에서 쇼핑을 즐겼다./사진='순풍 선우용여' 영상 캡처.

선우용여(80)가 아울렛에서 통 큰 결제를 했다.지난 23일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 "여주 아울렛에서 하루만에 XXX원 쓴 82세 선우용여 단골 쇼핑 코스 대공개"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 선우용여는 여주에 있는 아울렛을 방문, 평소 좋아하는 브랜드 매장들을 둘러봤다. 그는 쇼핑 기준에 대해 "좋고 비싸더라도 나한테 안 어울리는 건 소용없다"고 밝혔다. 세일존에서 시선을 사로잡는 옷을 발견했지만 사이즈가 맞지 않자 미련 없이 눈길을 거두기도 했다.선우용여는 미국 이민 시절 딸이 근무했던 매장에 들러 17만 3400원짜리 블라우스를 하나 구매했다. 또 다른 매장에서는 “구관이 명관이다. 여기는 사든 안 사든 들어오게 된다. 여기 자켓이 너무 마음에 든다”며 애정을 드러냈다.그는 평소 눈여겨봤던 명품 브랜드의 핑크색 구두를 착용했고, 72만 8000원이라는 가격에도 "돈을 쓰더라도 기분 좋은 게 있다"며 쿨하게 결제했다. 아울렛에서 100만원을 소비한 그는 "괜찮게 샀다. 내가 사고 싶던 신발을 딱 (샀다)"며 만족해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr