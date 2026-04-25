사진 = 신예은 인스타그램

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배우 신예은이 화이트 룩을 선보이며 청초한 미모를 자랑했다.최근 신예은은 "오렌지좋아"라는 멘트와 함께 브랜드 명 해시태그가 담긴 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 신예은은 노란 좌석이 줄지어 있는 공간에 앉아 순백의 민소매 원피스를 입고 차분하게 시선을 기울이며 오렌지 컬러 캐리어 손잡이에 손을 얹은 채 부드러운 분위기를 연출한다. 발에는 스트랩 샌들을 신어 가볍고 시원한 무드를 더하고 바닥의 체크 패턴과 대비되는 밝은 색감이 전체적으로 깨끗한 인상을 만든다. 이어 다른 컷에서 신예은은 같은 자리에서 고개를 들어 정면을 바라보고 있다. 신예은의 자연스럽게 흩날리는 머리카락과 또렷한 눈빛이 어우러져 한층 선명한 분위기를 보여준다.또 다른 사진에서는 민트 톤의 문 앞에 앉아 오렌지 컬러 캐리어에 팔을 올린 채 상체를 기울이며 여유로운 포즈를 취하고, 작은 오렌지 색 크로스백이 허리 라인을 따라 자연스럽게 떨어지며 전체 스타일에 통일감을 더한다. 마지막으로 거울을 활용한 셀카에서는 같은 의상을 입은 채 카메라를 들고 미소를 띠며 뒤편으로 캐리어가 함께 비치면서 일상의 한 장면처럼 편안한 분위기가 이어진다.이를 본 팬들은 "저도 좋아요 누나" "아름다움" "귀여워" "마이럽" "진짜 사랑스럽다" "어디로 가는 거에요" 등의 반응을 보였다.한편 1998년생인 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았다. 신예은은 올해 지니TV 드라마 '존버닥터'로 시청자를 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr