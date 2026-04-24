'보플' 출신 최립우·강우진, 데뷔 확정…플레어 유 케이콘 재팬 출격

FLARE U 트레일러 영상/ 사진 제공=FNC

'보이즈 2 플래닛' 출신 최립우와 강우진이 신인 보이 그룹 FLARE U(플레어 유)로 데뷔한다.최립우와 강우진은 24일 공식 SNS 채널을 개설하고 팀명과 함께 공식 로고가 담긴 트레일러 영상과 무드 이미지를 공개했다.팀명 플레어 유는 두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간을 의미한다. 각자의 색과 온도를 가진 두 사람이 함께할 때 더 선명하게 빛나며, 그 빛은 U(You), 즉, 팬과 함께할 때 가장 완전해진다는 뜻을 내포하고 있다.팀명과 함께 공개된 로고 트레일러 영상에는 반짝이는 두 캐릭터가 만나 하나의 빛을 이뤄가는 과정이 담겼다. 또한 플레어 유의 공식 로고와 캐릭터, 심볼을 다양한 색감과 키치한 무드로 표현해 앞으로 이들이 보여줄 다채로운 서사에 기대감을 더하고 있다.플레어 유는 지난해 방영된 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연한 최립우와 강우진으로 구성된 듀오다. 이들은 정식 데뷔 전부터 각종 화보, 라디오, 팬미팅을 통해 남다른 케미스트리를 보여줬으며, 오는 5월 'KCON JAPAN 2026'(케이콘 재팬 2026) 출연을 확정 짓고 준비 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr