가수 소유와 임영웅이 근거 없는 열애설에 휘말렸던 적이 있다. / 사진=텐아시아DB

소유가 임영웅과 난데없이 열애설이 난 배경을 밝혔다. / 사진=유튜브 영상 캡처

가수 소유가 임영웅과 난데없이 열애설에 휘말렸던 비하인드를 뒤늦게 털어놨다.22일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 '이 바닥 소문 퍼지는 과정ㅣ아무튼떠들러왔는데 EP.22 소문'이라는 영상이 게시됐다.임영웅과 같은 프로그램을 했던 인연이 있는 소유는 "공항에서 만나서 '안녕하세요' 인사했다. 스태프들과 짐 정리하고 그 다음에 고깃집에 갔다"고 밝혔다. 이어 "사장님이 '저기 (임영웅이) 있다'고 말씀해주시더라. 그런데 이미 공항에서 인사했고 제가 가면은 불편할 수도 있으니까 '네, 알겠습니다' 하고 끝이었다. 보지도 못했다"고 전했다.소유는 "저와 임영웅 씨가 같은 날 같은 고깃집에 갔는데 그걸 사장님이 (SNS에) 올린 거다. 그랬다가 나를 지웠나 임영웅 씨를 지웠나, 그랬더니 더 이상한거다. 왜 지운 거냐"라고 말했다. 이어 "그때 장난 아니었다. 기사가 엄청났다"며 "나는 사실 해명하고 싶은데 내 입에서 임영웅이라는 말이 나오면 안 될 거 같더라"라고 고백했다. 그러면서 "임영웅 씨가 다행히 얘기를 해주셨다"고 전했다. 이에 임영웅 측의 해명으로 열애설은 해프닝으로 마무리됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr