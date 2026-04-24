구성환이 꽃분이 팔찌에 입을 맞췄다./사진제공=MBC

구성환이 꽃분이 팔찌에 입을 맞췄다./사진제공=MBC

구성환이 더욱 거세진 비바람과 추위에 맞서 국토대장정의 최종 목적지로 향하는 모습이 공개된다. 점점 무너지는 컨디션에 비틀비틀 대던 구성환이 손목의 ‘꽃분이 팔찌’에 입맞춤하며 자신과의 싸움을 벌이는 모습이 포착돼 눈길을 모은다.오는 24일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 12kg가 빠진 구성환의 446km 국토대장정 마지막 이야기가 공개된다.지난주 서울에서 부산 광안리 해수욕장까지 16박 17일간의 국토대장정에 도전한 구성환과 절친 홍가의 모습이 여운을 안겼다. 가방에는 ‘꽃분이 키링’을, 손목에는 ‘꽃분이 팔찌’를 차고 마지막 걸음을 꽃분이와 함께 내디딘 구성환의 여정에 응원이 쏟아졌다.공개된 사진 속에는 굵어진 빗줄기와 강한 바람을 고스란히 맞으며 전진하는 이들의 국토대장정 모습이 담겼다. 멈출 줄 모르는 비에 떨어진 꽃잎들을 바라보며 가파른 오르막길을 오른다. 빗물에 젖어 더욱 무거워진 몸을 이끄는 두 사람 사이에 ‘파이팅’ 넘치던 모습은 온데간데없고, 얼굴에는 땀과 빗물이 가득하다.밀려오는 허리와 다리의 통증, 그리고 추위까지 더해진 상황 속에서 구성환은 “너무 처절했어요”라며 포기하고 싶었던 순간을 고백한다. ‘꽃분이 팔찌’에 연신 입맞춤을 하며 자신과의 싸움을 벌인 구성환의 심정이 어땠을지 이목이 집중된다.구성환과 홍가는 국토대장정 중 눈에 들어온 이발소로 발걸음을 옮긴다. 구성환은 “모든 걸 새롭게 바꾸고 싶었다”며 국토대장정의 마지막을 위한 준비를 한다고 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr