'유 퀴즈 온 더 블럭'이 시청률 고공 행진을 이어가며 화력을 입증하고 있다./사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 시청률 고공 행진을 이어가며 화력을 입증하고 있다./사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 시청률 고공 행진을 이어가며 화력을 입증하고 있다./사진제공=tvN

tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 시청률 고공 행진을 이어가며 화력을 입증하고 있다. 앞서 프로그램에서 고정으로 활약했던 유재석의 보조 MC 조세호는 지난해 12월 조폭 연루설에 휘말린 뒤 프로그램에서 하차했다.지난 22일(수) 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 340회는 수도권 가구 기준 평균 4.4%, 최고 6.5%, 전국 가구 기준 평균 4.1%, 최고 6.0%를 기록하며 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성하며 인기를 이어갔다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 조사한 TV 비드라마 화제성 부문에서 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 4월 3주차 정상에 오르며 시청자들의 높은 관심을 입증했다.'비로소 보인다' 특집으로 꾸며진 이날 방송에서는 한국인 특유의 심리를 36년간 분석한 인지심리학자 김경일 교수와 긴 공백을 깨고 '개과천선 서인영'으로 돌아온 가수 서인영, 희소병 투병 끝에 건강한 모습으로 돌아온 영원한 국민 여동생 문근영이 유재석과 만나 어디에서도 들을 수 없던 진솔한 이야기를 들려줬다.다음 방송에는 '국민 늑대' 늑구를 생포한 수의사, 평소엔 소아청소년과 의사로 주말엔 챔피언 복서로 활동하는 의사 복서 서려경, 국방과학연구소 지현진, 김효창 연구원 그리고 '김해 왕세자'로 거듭난 대세 개그맨 양상국의 출연이 예고돼 기대감을 높인다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr