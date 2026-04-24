배우 신승호가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'전현무계획3'에 남자들이 사랑하는 '상남자' 정우-신승호가 뜬다./사진제공=MBN

'전현무계획3'에 남자들이 사랑하는 '상남자' 정우-신승호가 뜬다.24일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 28회에서는 '먹브로' 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 정우-신승호가 '서울 뒷골목 투어'에 나선 현장이 공개된다.이날 전현무-곽튜브는 영화 '짱구'로 감독 데뷔를 한 정우와 '괴물 배우' 신승호를 맞자마자 격하게 환호한다. 전현무는 "(정우가 출연한) 영화 '바람'을 진짜 500번은 봤다"며 흥분하고, 곽튜브 역시 "저의 찐 연예인!"이라고 팬심을 고백한다. 훈훈한 분위기 속, 네 사람은 영등포의 뒷골목으로 직행해 '33년 전통' 참치 맛집을 찾아간다. 전현무는 "여기는 해동의 달인이 운영하는 곳"이라고 설명해 기대감을 끌어올린다. 이때 곽튜브는 "이 식당이 승호 씨보다 나이가 많다"며 "노안의 대표주자"라는 농담을 던지고, 신승호는 고개를 끄덕이면서 "제가 준빈이(곽튜브) 형보다 세 살 어리다"고 인정해 대환장 케미를 발산한다.모두가 빵 터진 가운데, 이들은 회무침을 시작으로 본격 참치회 코스를 즐긴다. 그러던 중 전현무는 보법이 남다른 '대식가' 신승호의 먹방에 놀라워하면서 "평소 어떤 음식을 좋아하냐"고 묻는다. 신승호는 "고기다. 하루에 1kg도 먹는다"고 즉답한다.십자인대 파열로 군 면제를 받았다고 알려진 그는 과거 '축구선수'였던 게 먹성의 비밀이라며 "(축구를) 21세까지 12년을 했는데도 행복하지 않아서 그만뒀다"고 고백한다. 또한 신승호는 과거 걸그룹 레드벨벳을 경호하다가 '훈남 경호원'으로 온라인을 달궜던 비하인드까지 깜짝 방출해 현장을 뒤집어 놓는다.정우는 이날 곽튜브를 향해 연신 "귀엽다"며 애정을 보인다. 이에 전현무는 "그럼 (곽튜브를) '바람3'에 섭외해 달라"고 밀어붙인다. 정우는 "조금만 일찍 알았다면 '짱구' 출연 제안했을 것"이라며 곽튜브를 원한 진짜 이유를 구체적으로 밝힌다. 정우가 곽튜브를 배우로 탐낸 이유가 무엇인지, 상남자들의 입담과 텐션을 폭발시킨 영등포 뒷골목 '참치 맛집'의 정체는 24일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획3' 28회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr